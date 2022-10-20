. В Белграде отметили 78-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских оккупантов

В мемориальном комплексе освободителей Белграда состоялась торжественная церемония возложения венков, приуроченная к празднованию 78-й годовщины освобождения сербской столицы от немецко-фашистских захватчиков.

Участие в мероприятии приняли глава МИД Сербии Никола Селакович, министр труда Дарья Кисич-Тепавчевич, посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко, главы дипмиссий Белоруссии, Казахстана и Азербайджана, а также представители городских властей.

Церемония прошла при участии военного оркестра и почетного караула вооруженных сил Сербии. Ее участники в сопровождении военнослужащих возложили памятные венки к Вечному огню и памятнику красноармейцу в Парке освободителей Белграда, который был открыт в 1954 году, став первым мемориальным комплексом в городе после окончания Второй мировой войны. На нем похоронены 818 советских солдат и 1 395 бойцов Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ).

В 2009 году в преддверии празднования 65-й годовщины освобождения Белграда кладбище было полностью отреставрировано. 15 декабря 2020 года на его территории состоялось зажжение Вечного огня от частицы пламени, взятой с Могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Москве. Участие в этой церемонии приняли министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Сербии Александар Вучич.





После завершения памятных мероприятий в Белграде официальные делегации переместились на гору Авала, находящуюся в его пригороде. Там они отдали дань памяти советским ветеранам, освобождавшим Белград в октябре 1944 года. В 1964 году официальная делегация во главе с маршалом Бирюзовым погибла в авиакатастрофе на подлете к столице тогдашней Югославии, по пути на празднование 20-й годовщины. На этом месте в 1965 году был возведен памятник, который стал традиционным местом для отдания воинских почестей.

Белград был освобожден от немецко-фашистских оккупантов 20 октября 1944 года бойцами 2-го и 3-го украинских фронтов Красной армии совместно с частями НОАЮ. В результате Белградской стратегической наступательной операции, продолжавшейся с 28 сентября, была разгромлена фашистская армейская группа «Сербия», серьезный урон был нанесен и другим соединениям немецкой группы армий «Ф». В ходе боев за Белград погибло более 4 тысяч красноармейцев и 3 тысяч югославских солдат. Потери противника достигли 45 тысяч человек.



