. В чем духовный смысл новолуния 25 октября 2022 года, открывающего коридор затмений

Коридор затмений — это время тайны, и мало кто может предвидеть, какими событиями будет наполнено время между двумя затмениями — солнечным и лунным. «Двери» в этот коридор откроются новолунием 25 октября 2022 года. Начиная с этого дня, состояние людей можно будет назвать неопределенным, сомнения захватят наше сознание, потому стоит быть очень осторожными. Об особенностях новолуния, открывающего коридор затмений, читайте далее.

В чем духовный смысл октябрьского новолуния

Месячный цикл начинается с новолуния — точки ослабления энергий, когда можно и нужно проводить инвентаризацию установок своей жизни. Однако новолуние 25 октября будет необычным, оно произойдет в совокупности с солнечным затмением, потому ни о какой ясности не может идти речь. Будут происходить события, которые, казалось бы, не являются следствием предыдущих, а возникают будто сами по себе. Эффект усилится влиянием знака Скорпион, а значит, мы столкнемся лицом к лицу с подсознательным.





В духовном смысле у нас будет шанс актуализировать задачи и вопросы прошлого лунного затмения в Скорпионе (оно состоялось 15 мая). События, происходящие тогда, могут быть связаны с текущей повесткой, потому стоит провести линию между этими двумя отрезками времени, чтобы выявить проблемные точки и постараться проработать их.

Чем особенно новолуние 25 октября 2022 года, открывающее коридор затмений

Частное солнечное затмение 124 сароса будет особенным из-за мощного влияния Венеры на наш спутник, который окажется в своей нулевой фазе, и, собственно, на нашу звезду. Покровительница любви застигнет небесные тела на 2 градусах прохождения через созвездие Скорпиона.

В это время пробудятся вопросы отношений, взаимодействия, чувственной сферы, а также удовольствия. Стоит сосредоточиться на своих глубинных эмоциях, постараться наладить тонкую связь с партнером, возможно, с помощью парных духовных практик.

Солнечное затмение во время новолуния — время удивительное. Будет активен Южный Узел Судьбы, что перенаправляет нас с активных действий в настоящий момент на исправление ошибок прошлого. Вспоминать о промахах долго не придется — Скорпион обнажит их посредством активности подсознания.

Плюс этой ситуации в том, что мы сможем эффективно убрать все ненужное из нашей жизни. Некоторые союзы могут распасться, а договоренности сорвутся, но это значит лишь то, что они не были подкреплены энергией и целью.

Как использовать во благо энергию затмения





Новолуние октября будет отмечено непредсказуемостью и спонтанностью, потому вести себя следует крайне осторожно, выбирать мягкие методы в достижении желаемого. Так, в отличие от обычных новолуний, 25 октября не рекомендуется проводить ритуалы. Их результат может быть не таким, какой вы ожидаете. Лучше не вмешиваться в космическое влияние и дать ему реализоваться так, как должно быть.

Как же можно использовать во благо энергию затмения в Скорпионе? Да очень просто. Вам понадобятся тишина и спокойствие. Исключите спешку и не ограничивайте себя временем. Посвятите вечер только себе, ощущая свою душу частью всеобщего духовного пространства. Можно попробовать записывать все мысли, кажущиеся вам интересными, которые придут в голову. Когда затмение и новолуние закончится, перечитайте записи — возможно, в них будет некая подсказка, пришедшая из глубин вашего «я», связанного со Вселенной.