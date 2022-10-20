. В Game Pass добавили полную версию Vampire Survivors сразу после релиза

Вадим Карасев





Сегодня состоялся полноценный релиз игры Vampire Survivors, которая ранее была доступна на протяжении многих месяцев в раннем доступе, в том числе в Game Pass. Теперь же игроки по подписке Game Pass могут играть в полную версию Vampire Survivors, которая уже доступна в Microsoft Store. Напомним, что игра вышла только на PC, на других платформах ее нет.

Vampire Survivors

Пачками косить порождений ночи и дожить до рассвета! Vampire Survivors — казуальная игра в стиле готического хоррора с элементами упрощенного рогалика.

Перейти в Microsoft Store

Вместе с релизом полной версии Vampire Survivors в игре появился новый контент. Разработчики добавили новое оружие, новый этап события, новые скины, новую музыку, несколько новых достижений и многое другое. С полным масштабным списком изменений можно ознакомиться в Steam.

Игра Vampire Survivors еще на этапе раннего доступа получила отличный прием от игроков и критиков — у нее в Steam почти 120 тысяч отзывов, которые «Крайне положительные».

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