. В Game Pass добавили полную версию Vampire Survivors сразу после релиза
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В Game Pass добавили полную версию Vampire Survivors сразу после релиза

В Game Pass добавили полную версию Vampire Survivors сразу после релиза


Сегодня состоялся полноценный релиз игры Vampire Survivors, которая ранее была доступна на протяжении многих месяцев в раннем доступе, в том числе в Game Pass. Теперь же игроки по подписке Game Pass могут играть в полную версию Vampire Survivors, которая уже доступна в Microsoft Store. Напомним, что игра вышла только на PC, на других платформах ее нет.

Vampire Survivors

Пачками косить порождений ночи и дожить до рассвета! Vampire Survivors — казуальная игра в стиле готического хоррора с элементами упрощенного рогалика.
Перейти в Microsoft Store

Вместе с релизом полной версии Vampire Survivors в игре появился новый контент. Разработчики добавили новое оружие, новый этап события, новые скины, новую музыку, несколько новых достижений и многое другое. С полным масштабным списком изменений можно ознакомиться в Steam.

Игра Vampire Survivors еще на этапе раннего доступа получила отличный прием от игроков и критиков — у нее в Steam почти 120 тысяч отзывов, которые «Крайне положительные».


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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