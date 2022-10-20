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В Германии подожгли приют для украинских беженцев

В Германии подожгли приют для украинских беженцевBild: в Германии неизвестные подожгли приют для беженцев с Украины

На севере Германии неизвестные подожгли приют для украинских беженцев. В результате пожара никто не пострадал. Об этом сообщает издание Bild.

Сообщается, что огонь вспыхнул с внешней стены основного здания отельного комплекса «Шефербек» 19 октября около 21:20 по местному времени. Огонь дошел до крыши здания, которая в результате загорелась.

«На настоящий момент все 14 обитателей дома покинули учреждение. С тремя сотрудниками ничего не случилось», — рассказал представитель местных властей.

По данным издания, полиция заявляет о преднамеренном поджоге. Также известно, что за день до происшествия на входе в здание неизвестные нарисовали свастику.

Ранее глава министерства труда Германии Хубертус Хайль призвал предоставлять льготы украинским беженцам.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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