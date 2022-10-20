В Германии подожгли приют для украинских беженцев
На севере Германии неизвестные подожгли приют для украинских беженцев. В результате пожара никто не пострадал. Об этом сообщает издание Bild.
Сообщается, что огонь вспыхнул с внешней стены основного здания отельного комплекса «Шефербек» 19 октября около 21:20 по местному времени. Огонь дошел до крыши здания, которая в результате загорелась.
«На настоящий момент все 14 обитателей дома покинули учреждение. С тремя сотрудниками ничего не случилось», — рассказал представитель местных властей.
По данным издания, полиция заявляет о преднамеренном поджоге. Также известно, что за день до происшествия на входе в здание неизвестные нарисовали свастику.
Ранее глава министерства труда Германии Хубертус Хайль призвал предоставлять льготы украинским беженцам.