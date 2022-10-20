. В Госдуму внесен законопроект о возврате мобилизованным денег за туры
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В Госдуму внесен законопроект о возврате мобилизованным денег за туры

В Госдуму внесен законопроект о возврате мобилизованным денег за туры

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект о возврате средств мобилизованным россиянам за туристические путевки и авиабилеты. Документ, авторами которого стали депутаты фракции «Новые люди», опубликован в электронной базе палаты.

Авторы инициативы подчеркивают, что в связи с частичной мобилизаций, многие граждане оказались в ситуации, когда по независящим от них причинам не могут воспользоваться ранее оплаченными услугами по заключенным договорам. Однако в силу действующего закона они  не имеют права претендовать на возврат полной стоимости услуг.

В случае отмены тура по причине частичной мобилизации возврат  производится за вычетом фактически понесенных туроператором расходов. А в случае внесения изменений в тур при замене туриста может потребоваться доплата, поясняют авторы законопроекта.

В целях защиты прав и интересов туристов и пассажиров, подлежащих мобилизации законопроектом предлагается рассмотреть возможность расторжения соответствующих договоров во внесудебном порядке по инициативе туристов, пассажиров с правом получения полной стоимости ранее оплаченных ими услуг.  

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По материалам: pnp.ru

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