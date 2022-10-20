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В ООН ответили на удары ВСУ по Белгородской области

В ООН ответили на удары ВСУ по Белгородской областиУВКПЧ ООН выразило беспокойство в связи с ударами ВСУ по Белгородской областиСюжетРакетные удары по Украине:

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выразило беспокойство в связи с ударами Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области. Слова пресс-секретаря УВКПЧ Равины Шамдасани приводит РИА Новости.

«Повреждение электростанций и линий электропередач в преддверии зимы вызывает обеспокоенность по поводу защиты гражданских лиц, особенно уязвимых групп населения», — ответила пресс-секретарь журналистам.

Ранее президент России Владимир Путин ввел средний уровень реагирования в восьми регионах, расположенных вблизи Украины. Среди них Крым, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области.

До этого украинские военные обстреляли город Шебекино в граничащей с Украиной Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил о пострадавших в результате атаки ВСУ.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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