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В Петербурге вновь заметили облаву на резервистов

В Петербурге вновь заметили облаву на резервистовВ Санкт-Петербурге вновь провели поквартирный обход с повестками

В Санкт-Петербурге вновь заметили облаву на резервистов: сотрудники военкоматов и полицейские провели поквартирный обход с повестками в жилищном комплексе «Купчинские ворота». В администрации Фрунзенского района не увидели повода для беспокойства и сочли эту ситуацию естественной, пишет РБК.

В четверг, 20 октября, издание «Фонтанка» показало кадры с камер, установленные на парадных «Купчинских ворот». На них было видно, как ловили военнообязанных.

Власти пояснили, после объявления о частичной мобилизации по почтовым ящикам были разложены повестки всем, кого просили прибыть для уточнения данных в военкомат.

«Если бы все пришли для уточнения данных, то и не надо бы было ходить по квартирам», — заявили в администрации Фрунзенского района Петербурга.

Никакого принуждения и никаких облав нет, а «у страха глаза велики», указали власти. В военном комиссариате Фрунзенского района Санкт-Петербурга ситуацию никак не прокомментировали.

Ранее правозащитник Кирилл Кабанов призвал наказать виновных в рейдах на резервистов в Москве и Петербурге. До этого сенатор Андрей Клишас назвал недопустимым вручение повесток резервистам в общественных местах.

14 октября стало известно, что в Петербурге полицейские устроили облавы на резервистов в подъездах жилых комплексов. По данным очевидцев, стражи правопорядка ждали, когда мужчины выйдут из квартир на работу, и в этот момент вручали им повестки. Аналогичные случаи возникли в тот же день и у нескольких станций метро в Москве.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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