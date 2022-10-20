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В России приостановят подключение школ к Wi-Fi

В России приостановят подключение школ к Wi-FiМинцифры вынужденно приостановит программу подключения школ к Wi-Fi

Министерства цифрового развития (Минцифры) вынужденно приостановит программу подключения Wi-Fi в российских школах. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев, передает ТАСС.

«Программы, которые мы вынужденно приостанавливаем, — это Wi-Fi в школах», — сказал министр и добавил, что к настоящему времени в рамках этой программы в России полноценно подключили к Wi-Fi уже девять тысяч школ.

Глава ведомства также отметил, что Минцифры совместно с Минпросвещения проанализирует использование Wi-Fi в школах. «Посмотрим, как практика используется, отработаем эти моменты и вернемся к рассмотрению этого вопроса», — заявил он.

В августе глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что во всех российских школах с этого года запрещается использование мобильных телефонов во время уроков. Подобное правило в образовательных учреждениях введено для того, чтобы смартфоны не отвлекали детей от занятий, пояснил министр.

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По материалам: lenta.ru

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