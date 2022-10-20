. В России заметили изменения в отношении банков к заемщикам

Вадим Карасев

Глава Ассоциации российских банков Тосунян заявил, что банки стали одобрять больше сделок

Банкир, президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с «Лентой.ру» рассказал об изменениях, которые произошли в отношениях между банками и россиянами. Он отметил, что банки стали одобрять больше сделок, чем раньше.

Появилась информация, что спрос на кредиты со стороны россиян в конце сентября и в октябре упал на 10-25 процентов. Такая тенденция нетипична для этого периода — обычно с начала осени и до конца года количество заявок на займы, наоборот, увеличивается, рассказали в банках.

«Действительно, есть довольно серьезное падение спроса на кредиты. Также мы замечаем, что россияне стали больше снимать наличные деньги», — сообщил Тосунян.

При этом банкир отметил, что отношение кредиторов к заемщикам изменилось. Оно стало более благожелательным, убежден Тосунян.

«Спрос падает. Но зато банки проводят более гибкую политику и одобряют сделки в большем объеме, нежели раньше», — заключил он.

Ранее стало известно, что на фоне усиления геополитических рисков российские банки начали поднимать максимальные ставки по кредитам. В некоторых случаях они взлетели выше 30 процентов.