. В Совфеде обозначили роль новых субъектов России из-за указа Путина

Вадим Карасев

Сенатор Косачев заявил о координирующей роли новых субъектов РФ из-за военного положения

Четыре новых субъектах России после указа президента Владимира Путина о введении военного положения должны взять на себя координирующую роль. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в беседе с газетой «Известия».

Сенатор обозначил, что подобная мера главы государства в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях была продиктована чрезвычайными обстоятельствами текущего момента.

Косачев заверил, что жителей новых российских регионов никто не намерен ущемлять в правах. По его словам, граждан будут перемещать только из потенциально опасных регионов.

Центрального решения по данному вопросу нет, поскольку это затрагивает десятки тысяч человек, а потоки будут иметь разную направленность, пояснил вице-спикер Совфеда.

19 октября президент России подписал указ о введении военного положения в ДНР и ЛНР, а также на территории Запорожья и Херсонщины. Военное положение в перечисленных регионах ввели с 00:00 четверга, 20 октября.