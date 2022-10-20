. Великобритания ввела санкции против изготовителей иранских дронов
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Великобритания ввела санкции против изготовителей иранских дронов

Великобритания ввела санкции против изготовителей иранских дронов

Великобритания ввела санкции против изготовителей иранских дроновВеликобритания вслед за ЕС ввела санкции против изготовителей иранских дронов Shahed

Великобритания вслед за Евросоюзом (ЕС) приняла решение ввести санкции в отношении изготовителей иранских дронов — компании Shahed Aviation Industries — и ряда представителей иранских оборонных ведомств, сообщается на сайте правительства страны.

Отмечается, что ограничения были введены против начальника Генштаба Вооруженных сил Ирана генерал-майора Мохаммада Багери, главы службы снабжения, исследований и промышленности в Минобороны исламской республики бригадного генерала Сейеда Ходжатоллы Курейши, а также главы командования Воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которые отвечают за операции с беспилотниками, бригадного генерала Саида Агаджани. Им запрещен въезд в Великобританию, а при обнаружении их активов те будут заморожены.

Ранее правительство США изучило обломки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) иранского производства, сбитых на Украине. Американским властям якобы удалось получить информацию о структуре и технологии работы дронов, данные помогут Вашингтону и Киеву идентифицировать и уничтожать их, прежде чем они достигнут своих целей.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Эксперт рассказал о большом потенциале цифрового права в банковской сфере
Эксперт рассказал о большом потенциале цифрового права в банковской
Великобритания ввела санкции против изготовителей иранских дронов
Великобритания ввела санкции против изготовителей иранских дронов
Губернатор Подмосковья обсудил с семьями мобилизованных оказание помощи
Губернатор Подмосковья обсудил с семьями мобилизованных оказание
Народные приметы: что будет, если потерять свидетельство о браке
Народные приметы: что будет, если потерять свидетельство о браке
Американский обозреватель обвинила США в нежелании окончить конфликт на Украине
Американский обозреватель обвинила США в нежелании окончить конфликт
Упаковочное оборудование для производства: как сделать выбор
Упаковочное оборудование для производства: как сделать выбор
Как взять выгодный займ в Санкт-Петербурге
Как взять выгодный займ в Санкт-Петербурге
Озвучена версия о смерти жертвы ДТП с Большовой от полученных до аварии травм
Озвучена версия о смерти жертвы ДТП с Большовой от полученных до
ЦБ заявил о сокращении производства в России
ЦБ заявил о сокращении производства в России
В Game Pass добавили полную версию Vampire Survivors сразу после релиза
В Game Pass добавили полную версию Vampire Survivors сразу после
Спасение котика, которого затем серьезно отругали
Спасение котика, которого затем серьезно отругали
Джонсон вернется из-за границы ради борьбы за пост премьера
Джонсон вернется из-за границы ради борьбы за пост премьера

Топ на сегодня

Красноярский губернатор отреагировал на арест своего сына в Италии
Красноярский губернатор отреагировал на арест своего сына в Италии
ЕР окажет юридическую помощь жителям Херсонской области, пожелавшим переехать в Россию
ЕР окажет юридическую помощь жителям Херсонской области, пожелавшим
От черного до белого: психология цвета в жизни человека
От черного до белого: психология цвета в жизни человека
Салибеков — лучший мужчина Натальи Безверховой
Салибеков — лучший мужчина Натальи Безверховой
Первая западная фармкомпания уйдет из России
Первая западная фармкомпания уйдет из России

Еще по теме

Власти США ввели новые санкции против Ирана
Минфин США расширил санкции против Ирана
Трамп объяснил ввод санкций против иранских «стражей»
Командующий КСИР пригрозил Трампу последствиями санкций против Ирана