. Владимир Путин решил ликвидировать Ростуризм

Президент РФ Владимир Путин принял решение по российскому туризму. Сегодня утром стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма. Данная мера направлена на усовершенствование государственного управления. Теперь функции Ростуризма будет выполнять Минэкономразвития. Соответствующее распоряжение уже появилось на портале правовых документов.«В целях совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, повышения эффективности развития туристской индустрии и оптимизации структуры федеральных органов исполнительной власти постановляю: 1. Упразднить Федеральное агентство по туризму. 2. Передать министерству экономического развития Российской Федерации функции упраздняемого Федерального агентства по туризму», — отмечено в указе. Напомним, Ростуризм основа в 2004 году, с 2019-го ведомством руководила Зарина Догузова.