. Владимир Путин упразднил Ростуризм

Вадим Карасев

Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму (Ростуризма). Соответствующий указ появился сегодня на официальном интернет-портале правовой информации. Его функции будут переданы Министерству экономического развития.

Ростуризм был основан в 2004 году, в 2019 году его возглавила Зарина Догузова. До этого Догузова работала в департаменте пресс-службы и информации правительства России и в управлении президента по общественным связям и коммуникациям. Кроме того, она отвечала за освещение чемпионата мира по футболу, который прошел в 2018 году в Санкт-Петербурге.

С туризмом Догузова ранее связана не была, поэтому ее назначение для многих стало неожиданностью. С тех пор Догузова не раз оказывалась в центре внимания.

Этим летом в сети обсуждали ее наряды для визита в Свердловскую область — многие сочли их слишком дорогими и неуместными. В сети подсчитали стоимость ее образа: осматривать достопримечательности 37-летняя чиновница отправилась в жакете Dries Van Noten стоимостью 96 200 рублей, кожаной рубашке Isabel Marant за 241 500 рублей, сапогах Jimmy Choo за 136 500 рублей и с рюкзаком The Row за 163 500 рублей.

Некоторых смутило и то, что она появилась в сапогах, кожаной рубашке и шерстяном жакете в регионе, где на тот момент было +25.

Отдельное внимание привлекли фотографии Догузова "в образе Лары Крофт", в которых отметили "излишнюю сексуализацию".





Зарина Догузова

Зарина, если вы через это самое сели в свое кресло, то это еще не значит, что широким народным массам нужно продвигать свою деятельность через излишне обтягивающий топ, — прокомментировали тогда выход Догузовой в телеграм-канале "Героиня Татлера".

Зарина Догузова попала и в поле зрения оппозиционного политика Алексея Навального (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. — Прим. ред.): его команда выяснила, что чиновница с 2019 года владеет квартирой в доме на Садовнической набережной в центре Москвы, рыночная стоимость которой составляет 60 млн рублей. Кроме того, после подсчета стоимости ее нарядов для выходов Догузову начали обвинять в том, что она живет не по средствам.

Сама Догузова упразднение Ростуризма пока не прокомментировала. При этом вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что Догузова может продолжить "трудиться на благо отрасли и в дальнейшем".

Ксения Смирнова