. Врач назвал пять способов не заболеть осенью

Вадим Карасев

Врач Продеус заявил, что для укрепления иммунитета осенью нужно вовремя ложиться спать

Врач-педиатр, иммунолог и ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус дал пять советов, соблюдение которых поможет не заболеть осенью. Способы сохранить здоровье специалист назвал в своем блоге на платформе «Дзен».

К первой рекомендации медик отнес совет вовремя ложиться спать. По словам Продеуса, это один из главных способов укрепить иммунитет в сезон простуд. Он указал, что организм активно восстанавливается с 23 часов вечера до 3 часов ночи. Помимо того, медик заявил о необходимости избегать стресса. Длительное неблагоприятное воздействие на организм физических и психологических факторов способствует снижению иммунитета, указал он.

Во избежание заболевания нужно также рационально питаться, добавил врач. «Продукты должны быть богаты железом и витамином D. Сейчас у жителей столичного региона сохраняется латентный дефицит железа, а у 70 процентов населения из-за климатических особенностей территории — дефицит витамина D», — объяснил Продеус.

Другой рекомендацией стала вакцинация от гриппа: после прививки, по словам доктора, организм при встрече с вирусом сможет оперативно заблокировать возбудителя заболевания.

В заключение специалист указал на важность проветривания помещения. Он отметил, что, отрицательная температура на улице никак не влияет на распространение простуды, а население заболевает из-за инфекции, которую распространяют люди с простудой и гриппом. «Вероятность заразиться в закрытом непроветриваемом помещении с большим количеством людей гораздо выше, чем на открытом пространстве», — предупредил врач.

Ранее Продеус также рассказал об опасности самостоятельного повышения иммунитета. Доктор заявил, что это может привести к аутоиммунным заболеваниям, в частности, к аутоиммунному тиреоидиту.