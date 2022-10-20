. Выгнавший украинок со словами о Путине сотрудник ресторана в Париже объяснился

Вадим Карасев

BFM: сотрудник ресторана в Париже заявил, что украинок выгнали из-за отказа сделать заказ

Сотрудник ресторана в Париже, который выгнал двух украинок со словами: «Да здравствует Путин», объяснил свой поступок. Об этом сообщает BFM.

По его словам, он прогнал женщин, поскольку они воспользовались туалетом, однако так и не сделали заказ, тем самым нарушив правила заведения. Сотрудник ресторана рассказал, что после того, как украинки воспользовались уборной, к ним несколько раз подходила официантка, однако те так ничего не заказали.

При этом, подчеркнул он, сначала женщины согласились на условия пользования туалетом. Во время словесного конфликта одна из них начала писать плохой отзыв о заведении в мобильном приложении. «Мне все равно, украинки они или нет, мы всех принимаем. Они просто не хотели ничего заказывать, да еще и заставили персонал тратить на них время, когда зал был полон клиентов», — заявил управляющий.

Ранее заместитель мэра Парижа Жан-Люк Ромеро-Мишель опубликовал видео, на котором сотрудник ресторана выгнал двух украинок со словами: «Да здравствует Путин». Инцидент произошел в ресторане Le Cosy Montparnasse. Ролик снимали сами пострадавшие. Мэр Парижа назвал произошедшее неприемлемым.

