. Вышел тизер фильма «Возвращение в Сайлент Хилл»

Вадим Карасев

Компания Konami представила тизер фильма «Возвращение в Сайлент Хилл»

Компания Konami представила тизер фильма «Возвращение в Сайлент Хилл». Видео опубликовано на YouTube.

Режиссером картины выступит Кристоф Ганс, снявший оригинальную экранизацию в 2006 году. Как сообщает Ign.com, на презентации киноленты были показаны концепт-арты, а также обсуждение идеи Ганса и продюсера Виктора Хадиды.

«Сайлент Хилл» — канадский психологический фильм ужасов, основанный на одноименной компьютерной игре. Первая часть вышла в 2006 году. Главные роли исполнили Рада Митчелл, Джодель Ферланд и Лори Холден. Второй фильм вышел в 2012 году с Радой Митчел и Джодель Ферланд в главных ролях.