. Вышло октябрьское обновление Xbox со множеством новых функций

Вадим Карасев





Сегодня Microsoft выпустила октябрьское обновление сервисов Xbox. Напоминаем, что под обновлением Microsoft понимает не только новую прошивку консолей Xbox One или Xbox Series X | S с новыми функциями, но и обновления других своих сервисов в экосистеме Xbox. Следующие нововведения ждут игроков.

Менять звук телевизора можно с консоли. Теперь пользователи Xbox Series X | S могут менять прямо из интерфейса консоли звук телевизора, который подключен по HDMI с функцией CEC. Таким образом, можно не брать от телевизора в руки, чтобы изменить общий звук. На Xbox One данной функции пока нет.





Отключение звука включения Xbox. Игроки давно просили дать им возможность полностью выключить звук включения приставки Xbox. Теперь это можно сделать в настройках «Основные» > «Громкость и аудиовыход» > «Дополнительные параметры», выбрав соответствующий пункт.





Новое меню назначения консоли в качестве домашней.





Изменения в названиях режимов питания Xbox. Ранее Microsoft позволила игрокам видеть, сколько консоли Xbox потребляют в разных режимах питания. Теперь же меняет несколько меню выбора режима питания. Например, режим «Ожидание» меняется на «Сон», а «Энергосбережение» на «Выключение (энергосбережение)».





Пин-код на Xbox. Игроки теперь могут ограничить доступ при помощи пин-кода к различным функциями, например, к покупке игр.





Обновление прошивки контроллера Xbox. Проверьте наличие обновлений для геймпада Xbox — апдейт получили:

Xbox Elite Series 2Геймпад Xbox Series X | SАдаптивный контроллер XboxБеспроводной геймпад Xbox One с поддержкой Bluetooth

Функции для редактирования клипов в приложении Xbox. Ранее здесь мы уже рассказывали об этом обновлении, которое позволяет игрокам через мобильное приложение Xbox быстро редактировать отснятые клипы.





Xbox Game Bar. На компьютере в Xbox Game Bar игроки теперь могут быстро делиться клипами через Medal.tv и редактировать их.



