. Warner Bros. Discovery выпустит NFT-версию фильма «Властелин колец»
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Warner Bros. Discovery выпустит NFT-версию фильма «Властелин колец»

Warner Bros. Discovery выпустит NFT-версию фильма «Властелин колец»Warner Bros. Discovery выпустит 10 999 NFT-версий фильма «Властелин колец»

Компания Warner Bros. Discovery готовится к выпуску NFT-версии фильма «Властелин колец». Об этом сообщает Deadline.

Проект NFT киностудия разработала совместно с компанией Web3 Eluvio, специализирующейся на цифровом контенте. Каждый объект включает в себя копию фильма Питера Джексона «Властелин колец» 2001 года в формате 4K, а также закулисные кадры и эксклюзивные материалы, вдохновленные сюжетом.

По данным Variety, всего в рамках проекта было создано 999 NFT-версий ленты в «эпичном» издании, предлагающем покупателям дополнительный контент и навигационное меню по трем местам съемок, и 10 тысяч в «таинственном». Их стоимость составляет по 100 и 30 долларов соответственно.

Ранее художник Дэмиен Херст заявил о планах сжечь тысячи своих работ.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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