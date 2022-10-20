. Задержан глава контрольно-ревизионного управления МЧС
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Задержан глава контрольно-ревизионного управления МЧС

Задержан глава контрольно-ревизионного управления МЧС

Глава контрольно-ревизионного управления МЧС России Владимир Репин задержан на 48 часов сотрудниками правоохранительных органов, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Репина задержали 19 октября по подозрению в должностном преступлении, совершенном во время его работы в Омской области. Собеседник агентства рассказал, что ходатайство в суд о мере пресечения пока не поступало.

Репин занял должность главы контрольно-ревизионного управления МЧС РФ в июле этого года.

# Происшествия / Главные новости Происшествия
По материалам: pnp.ru

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