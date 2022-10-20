. Задержанный в Италии сын красноярского губернатора заявил о своей невиновности

Сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артем, который был задержан в Италии по обвинению в уклонении от антироссийских санкций и отмывании денег, считает себя невиновным. Об этом заявил РИА «Новости» его адвокат.

Как писала «Парламентская газета», Минюст США предъявил Артему Усса обвинение в уклонении от антироссийских санкций и отмывании денег, он ожидает экстрадиции в США. Сейчас Усс находится под арестом. Всего в Вашингтоне предъявили такое обвинение пятерым россиянам.

По словам адвоката Артема Усса, детали дела пока неизвестны, так как сейчас есть только запрос на арест, без подробного описания доказательств или фактов. В ближайшие дни или в следующем месяце США должны передать эти материалы Италии, пояснил защитник.

В настоящее время Усс содержится в тюрьме города Бусто-Арсицио под Миланом. «Он заявляет о своей невиновности. Посмотрим, что будет в материалах дела. Я как адвокат знаю, что иногда обвинения могут оказаться хрупкими», — добавил адвокат.