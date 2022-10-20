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Захарова рассказала о памятных событиях премьерства Трасс

Захарова рассказала о памятных событиях премьерства ТрассЗахарова заявила, что премьерство Трасс запомнится катастрофической безграмотностью

Пребывание на посту премьер-министра Великобритании Лиз Трасс запомнится катастрофической безграмотностью. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат рассказала о памятных событиях премьерства лидера Тори. «Такого премьера Британия еще не знала. Запомнятся каска на танке, катастрофическая безграмотность и похороны королевы сразу после аудиенции с Лиз Трасс», — написала она.

Премьер-министр Великобритании и глава Консервативной партии страны подтвердила свою отставку 20 октября. Трасс признала, что не справляется с обязанностями возложенного на нее мандата премьера, на пост которого ее избрала Консервативная партия.

Глава правительства упомянула, что будет продолжать выполнять обязанности премьера до тех пор, пока не будет назван ее преемник на этой должности. По ее словам, выборы пройдут уже на следующей неделе.

Трасс находилась у власти меньше всех ее предшественников.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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