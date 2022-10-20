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«Зерно достатка» и «золотая ложечка»: как и где нужно нарисовать денежный знак на руке, чтобы разбогатеть

«Зерно достатка» и «золотая ложечка»: как и где нужно нарисовать денежный знак на руке, чтобы разбогатеть

Линии на руке показывают жизненные аспекты, по которым можно определять, что нас ждет в будущем, а также работать с ними для достижения целей. Остеопат и профессиональный хиромант Сергей Мазин говорит, что существует специальные денежные знаки, усилив которые, можно разбогатеть. Как с ними работать и где их нужно нарисовать, чтобы привлечь благополучие и достаток?

Что такое «зерно достатка», как и где его можно нарисовать

Это очень важный знак, который еще называют «рисовым зерном». Искать его следует на большом пальце, прямо на сгибе двух фаланг. Если вы видите знак, напоминающий зерно в горизонтальном положении — то это и есть искомый элемент.

В древней Индии говорили, что тот человек, у которого «в руке рис», никогда не столкнется с бедностью. Чем старше индивид, тем больше богатства он к себе притягивает.


Обладатели «зерна достатка» обычно не сталкиваются с проблемами финансового характера. Любой дефицит быстро заполняется, и порой это происходит будто само собой. Например, вы уже успели разнервничаться по поводу того, что на карте не хватит средств на оплату выбранной покупки, как вдруг вспоминаете, что у вас есть еще одна карта в потайном кармане.

Однако чтобы происходили такие финансовые чудеса, знак зерна должен быть цельным, то если линии должны соединятся (закрываться). Если же они уходят в параллели, то через это пространство энергия денег будет утекать.

Даже если у вас отсутствует такой знак между фалангами или он не закрыт, вы можете самостоятельно откорректировать это досадное недоразумение. Для это вам пригодится фломастер или лайнер красного цвета (как вариант — ручка). Обведите ваше «зернышко» или просто замкните линии в углу. Пока держится метка, энергия утекать не будет, и финансовые дела пойдут в гору.

Как усилить знак «финансового ангела-хранителя», чтобы разбогатеть

У вашего «зерна достатка» может быть собственный ангел-хранитель. Сергей Мазин называет его финансовым.

Знак находится сразу над «рисовым зерном» в виде горизонтальной черточки. Он не обеспечивает внезапной манны небесной, а говорит о том, что человек может легко заработать не только себе на жизнь, но и на ее прелести в виде дорогого отдыха, к примеру.


Чтобы усилить этот знак и разбогатеть, прорисуйте его тем же способом, что и «зерно достатка». В итоге вы повысите спрос на свои услуги либо на продукт, который предлагаете, и всегда будете иметь своего клиента, а значит, с больше долей вероятности разбогатеете.

«Денежный треугольник»

На ладошке человека находятся разнонаправленные линии. Присмотревшись, можно найти на их пересечении «денежный треугольник».

Из чего он состоит:

  • «линия ума» — чем она ярче выражена, тем реальнее для вас зарабатывать с помощью своего интеллекта и знаний;
  • «линия целеполагания/судьбы» — она говорит о способности планомерно и грамотно двигаться к поставленной цели;
  • «линия получения/здоровья» — от нее зависит результат коммуникации, конкретные выгоды от того или иного вашего начинания. Четкая линия говорит о том, что у вас сильно развита финансовая интуиция.


Успех в денежных делах подарит лишь отчетливо видимый «денежный треугольник». Причем от его площади зависит размер материальных выгод.

Где нарисовать «золотую ложечку» для привлечения богатства

Последний важный денежный знак, находящийся на ладошке — это так называемая «золотая ложечка». Она является логическим продолжением «линии ума» и похожа на зачерпывающий предмет, потому и названа «ложечкой».

Тот, кто имеет такую форму окончания линии, может построить свою жизнь так, что не только он сам, но и его потомки не будут ни в чем нуждаться.


Чем больше у вас таких денежных знаков, тем реальнее мечта разбогатеть. Стоит обращать внимание на обе руки. Наличие знаков только на активной (правой — у правшей и левой — у левшей) говорит о том, что вы задействуете свой потенциал, а на неактивной — о том, что вам только предстоит его реализовать.

# Общество Эзотерика
По материалам: rsute

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