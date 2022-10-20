. Женщина, которую сбила Анна Большова, была сильно пьяна
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Женщина, которую сбила Анна Большова, была сильно пьяна

Женщина, которую сбила Анна Большова, была сильно пьяна
Актриса Анна Большова попала в смертельную аварию. 14 октября в Калужской области актриса Анна Большова, сидя за рулем иномарки, задавила женщину, которая погибла до приезда врачей. По этому поводу возбуждено уголовное дело. Сейчас по громкому делу, которое получило огласку лишь почти спустя неделю, ведется следствие. Раскрыта личность погибшей — ею стала жительница Калужской области, 31-летняя Олеся Соколова (по другим данным, Борисенко), воспитывающая двоих детей. По данным экспертизы, на момент ЧП женщина находилась в нетрезвом состоянии. Она переходила дорогу на неосвещенном участке и, по всей видимости, не заметила машины Большовой.
Пока Анна Большова не прокомментировала трагедию, молчат и ее представители. Известно, что 46-летняя актриса была трезвой — сотрудники ГИБДД проверили ее на месте аварии. К слову, Анна не стала скрываться с места ДТП, а вызвала все необходимые службы. К сожалению, медикам не удалось спасти Олесю. «Как нам стало известно, сбитую Большовой женщину на дороге мог оставить муж. По словам очевидцев, супруг высадил ее рядом с местом, где позже произошло ДТП. И Олеся уже была в «странном состоянии». Погибшая Соколова жила с мужем в Обнинске. В Грачевку приезжала в гости к сестрам. Ее детей пока забрали к себе родственники. Большова купила себе в той же деревне участок около 40 соток с домом и прудом», — такие данные приводит Shot.
# Шоу-бизнес Большова Анна
По материалам: z-aya

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