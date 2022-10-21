. 16 любопытных случаев, когда людям в руки попали предметы с историей, которые передали им привет из прошлого

Старые вещи — это не просто какой-то бездушный хлам. Какая-нибудь баночка или книжечка может хранить в себе историю. Кто знает, может они даже старше тех, кто их нашёл! Мы собрали для вас несколько примеров случаев, когда людям в руки попадали вещицы, которые отсылали в прошлое, словно капсулы времени. Грех не поделиться такими находками со всем интернетом.

Помогали маме собирать вещи и нашли неоткрытую банку солёных огурцов 1987 года выпуска

Эта Библия передавалась в моей семье по наследству с 1800-х годов

Целая коллекция старых фишек

Кстати, у нас есть подборка необычных коллекций. Собирать можно вообще всё, что угодно!

Корешок билета на «Матрицу» 1999 года, найденный среди вещей

А вот что мои бабушка с дедушкой сделали из старой доски для сёрфинга

Банка пива из 1975-го, найденная на чердаке

Нашла эту старую доску для спиритических сеансов на чердаке моего 100-летнего дома

Нашёл в бабушкиных вещах старый доллар

Нашел MP3-плеер, купленный в 2005 году

А в плеере музыка, которая была загружена в тот же период. Кажется, кто-то вернул себе свой 2005-й.

Я нашёл отличную окаменелость

Эту книгу Достоевского 1959 года никогда не читали

Было время, когда необходимо было разрезать страницы.

Эта серия книг 1963 года называется «История…» и содержит информацию на самые разные темы

Там есть история мореплавания, физики, оружия, ракет, астрономии и т. д. Мне нравится, как они выглядят.

Флакон духов из уранового стекла 1800-х годов

Кружка со Снупи 1958 года

Нашёл этот старый калькулятор на чердаке моей прабабушки

Этот старый неоткрытый Dr Pepper, который я нашёл на чердаке, стал прозрачным и потерял 1/3 своего объёма

Эту неиспользованную винтажную мясорубку я нашёл на чердаке нашего нового дома

А здесь вы можете найти подборку случаев, когда люди заметили нечто незаурядное.