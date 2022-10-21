16 любопытных случаев, когда людям в руки попали предметы с историей, которые передали им привет из прошлого
Старые вещи — это не просто какой-то бездушный хлам. Какая-нибудь баночка или книжечка может хранить в себе историю. Кто знает, может они даже старше тех, кто их нашёл! Мы собрали для вас несколько примеров случаев, когда людям в руки попадали вещицы, которые отсылали в прошлое, словно капсулы времени. Грех не поделиться такими находками со всем интернетом.
Помогали маме собирать вещи и нашли неоткрытую банку солёных огурцов 1987 года выпуска
Эта Библия передавалась в моей семье по наследству с 1800-х годов
Целая коллекция старых фишек
Кстати, у нас есть подборка необычных коллекций. Собирать можно вообще всё, что угодно!
Корешок билета на «Матрицу» 1999 года, найденный среди вещей
А вот что мои бабушка с дедушкой сделали из старой доски для сёрфинга
Банка пива из 1975-го, найденная на чердаке
Нашла эту старую доску для спиритических сеансов на чердаке моего 100-летнего дома
Нашёл в бабушкиных вещах старый доллар
Нашел MP3-плеер, купленный в 2005 году
А в плеере музыка, которая была загружена в тот же период. Кажется, кто-то вернул себе свой 2005-й.
Я нашёл отличную окаменелость
Эту книгу Достоевского 1959 года никогда не читали
Было время, когда необходимо было разрезать страницы.
Эта серия книг 1963 года называется «История…» и содержит информацию на самые разные темы
Там есть история мореплавания, физики, оружия, ракет, астрономии и т. д. Мне нравится, как они выглядят.
Флакон духов из уранового стекла 1800-х годов
Кружка со Снупи 1958 года
Нашёл этот старый калькулятор на чердаке моей прабабушки
Этот старый неоткрытый Dr Pepper, который я нашёл на чердаке, стал прозрачным и потерял 1/3 своего объёма
Эту неиспользованную винтажную мясорубку я нашёл на чердаке нашего нового дома
А здесь вы можете найти подборку случаев, когда люди заметили нечто незаурядное.