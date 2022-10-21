16 работ парикмахера, который творит магию, помогающую его клиенткам принять и полюбить свои седые волосы
Седина вызывает у многих женщин расстройство и даже панику. Найти седой волос — трагедия из трагедий! Многие стесняются её и закрашивают. Но есть парикмахер, клиентки которого точно отказались от этой затеи. Джек Мартин красит волосы женщин в естественные пепельные цвета и помогает им принять и полюбить свою седину. Результат просто роскошный!
Счастливые улыбки скажут о результате больше, чем слова
Некоторые клиентки прилетают к мастеру даже из других штатов
Когда седина совсем не старит
Преображение обычных волос в роскошные локоны
И никакой желтизны
Преображение в голливудскую диву
Это гораздо эстетичнее, чем постоянные покраски в чёрный
Обрести свой естественный цвет
Эта клиентка провела в кресле 9 часов
Сложные окрашивания — процесс долгий и трудоёмкий. Но, посмотрев на результат, можно признать: оно того стоило.
Очень элегантно
Волос как будто стало в несколько раз больше
Это точно один и тот же человек?
Кстати, многим людям с волнистыми волосами бывает сложно принять свои кудри. Но те, кто это сделал, не пожалели о результате! У нас есть пост с доказательствами.
Кудри
Стильная укладка и естественная седина
Для короткой стрижки
Великолепный результат
А здесь вы можете увидеть работы девушки из Москвы, которая делает своим клиенткам исключительно короткие стрижки, а те и рады.