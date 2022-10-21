. 16 работ парикмахера, который творит магию, помогающую его клиенткам принять и полюбить свои седые волосы
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16 работ парикмахера, который творит магию, помогающую его клиенткам принять и полюбить свои седые волосы

16 работ парикмахера, который творит магию, помогающую его клиенткам принять и полюбить свои седые волосы

Седина вызывает у многих женщин расстройство и даже панику. Найти седой волос — трагедия из трагедий! Многие стесняются её и закрашивают. Но есть парикмахер, клиентки которого точно отказались от этой затеи. Джек Мартин красит волосы женщин в естественные пепельные цвета и помогает им принять и полюбить свою седину. Результат просто роскошный!

Счастливые улыбки скажут о результате больше, чем слова

Некоторые клиентки прилетают к мастеру даже из других штатов

Когда седина совсем не старит

Преображение обычных волос в роскошные локоны

И никакой желтизны

Преображение в голливудскую диву

Это гораздо эстетичнее, чем постоянные покраски в чёрный

Обрести свой естественный цвет

Эта клиентка провела в кресле 9 часов

Сложные окрашивания — процесс долгий и трудоёмкий. Но, посмотрев на результат, можно признать: оно того стоило.

Очень элегантно

Волос как будто стало в несколько раз больше

Это точно один и тот же человек?

Кстати, многим людям с волнистыми волосами бывает сложно принять свои кудри. Но те, кто это сделал, не пожалели о результате! У нас есть пост с доказательствами.

Кудри

Стильная укладка и естественная седина

Для короткой стрижки

Великолепный результат

А здесь вы можете увидеть работы девушки из Москвы, которая делает своим клиенткам исключительно короткие стрижки, а те и рады.

# Интересное
По материалам: twizz

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