16 забавных комиксов о мелочах, из которых состоит настоящая любовь, а не все эти страсти из мелодрам
О любви, как говорится, немало песен сложено. А ещё немало написано стихов и книг, снято сериалов и фильмов, поставлено спектаклей. И мы молчим уже о картинах, музыке… Из художественных произведений мы много знаем о страстях и страданиях, о драматических историях, но в жизни настоящая любовь и здоровые отношения — это совсем другое. Об этом нарисовала серию комиксов художница из Уфы Арина Фостер.
Сериальное
Хорошая жизнь
Немного о недостатках
Сложно, конечно, простить такой недостаток (тем более, что пластические хирурги признали Роберта Паттинсона самым красивым мужчиной), но любовь важнее.
Когда понимаете друг друга с полуслова
Горячие споры
Даже во сне
Любовь — это честность
Главное — старание
О заботе
В болезни и в здравии
Личные границы
Дурачиться можно всегда
Эти костюмы напоминают нам о предстоящем Хэллоуине. Посмотрите, как интересно люди украшают к нему свои дома.
Неудачи — это тоже часть жизни
О вкусах не спорят
Мемы — это очень личное
Почаще говорите друг другу
А что такое любовь для вас?