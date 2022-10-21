. 16 забавных комиксов о мелочах, из которых состоит настоящая любовь, а не все эти страсти из мелодрам

О любви, как говорится, немало песен сложено. А ещё немало написано стихов и книг, снято сериалов и фильмов, поставлено спектаклей. И мы молчим уже о картинах, музыке… Из художественных произведений мы много знаем о страстях и страданиях, о драматических историях, но в жизни настоящая любовь и здоровые отношения — это совсем другое. Об этом нарисовала серию комиксов художница из Уфы Арина Фостер.

Сериальное

Хорошая жизнь

Немного о недостатках

Сложно, конечно, простить такой недостаток (тем более, что пластические хирурги признали Роберта Паттинсона самым красивым мужчиной), но любовь важнее.

Когда понимаете друг друга с полуслова

Горячие споры

Даже во сне

Любовь — это честность

Главное — старание

О заботе

В болезни и в здравии

Личные границы

Дурачиться можно всегда

Эти костюмы напоминают нам о предстоящем Хэллоуине. Посмотрите, как интересно люди украшают к нему свои дома.

Неудачи — это тоже часть жизни

О вкусах не спорят

Мемы — это очень личное

Почаще говорите друг другу

А что такое любовь для вас?