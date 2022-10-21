. 16 занимательных изобретений от доморощенных инженеров, чьи очумелые ручки способны решить любую проблему
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16 занимательных изобретений от доморощенных инженеров, чьи очумелые ручки способны решить любую проблему

16 занимательных изобретений от доморощенных инженеров, чьи очумелые ручки способны решить любую проблему

Помните рубрику «Очумелые ручки» (что вообще-то переводилось как «очень умелые ручки») из программы «Пока все дома»? Так вот, некоторым людям никакие лайфхаки не нужны. Они и сами такое могут сотворить, применив чудо своей инженерной мысли! Мы собрали для вас примеры таких решений на грани добра и зла. Но если это работает, то почему бы нет!

Стяжки спасут мир

Дёшево и сердито

Мы исправим проблему с замком багажника

Требовалось зеркало для осмотра сварочных швов

Его функцию отлично выполнил DVD-диск с фильмом «Чужой против хищника».

Самодельный держатель для телефона

Бабушка придумала способ, чтобы белки не ели птичий корм

Когда сломался держатель для туалетной бумаги

Превращение школьного автобуса в лабаз в Спрингбруке

Маленькая справка: лабазами называют целый ряд построек, в данном случае это охотничья вышка или охотничий помост. Сооружения на возвышении, где может затаиться охотник.

Как удержать брезент на лодке

Нет замка? Нет проблем!

Когда забываешь вилку

Переливаю в бутылку, используя импровизированный сифон, сделанный из 2 соломинок

У людей возникло много вопросов по поводу тары, в которой находится кофе. Автор лайфхака сообщил, что любит холодный кофе, поэтому в чаше он уже остужен. Соответственно, в бутылку он тоже наливается холодным. А из неё автору просто удобно пить.

Как вам такой дом на колёсах?

Стол из монтажной пены

Смарт-часы как пульт управления на руле

Так шнурки точно не развяжутся

А здесь вы можете найти целую подборку лайфхаков разной степени гениальности для решения бытовых ситуаций.

# Интересное
По материалам: twizz

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