. 16 занимательных изобретений от доморощенных инженеров, чьи очумелые ручки способны решить любую проблему

Помните рубрику «Очумелые ручки» (что вообще-то переводилось как «очень умелые ручки») из программы «Пока все дома»? Так вот, некоторым людям никакие лайфхаки не нужны. Они и сами такое могут сотворить, применив чудо своей инженерной мысли! Мы собрали для вас примеры таких решений на грани добра и зла. Но если это работает, то почему бы нет!

Стяжки спасут мир

Дёшево и сердито

Мы исправим проблему с замком багажника

Требовалось зеркало для осмотра сварочных швов

Его функцию отлично выполнил DVD-диск с фильмом «Чужой против хищника».

Самодельный держатель для телефона

Бабушка придумала способ, чтобы белки не ели птичий корм

Когда сломался держатель для туалетной бумаги

Превращение школьного автобуса в лабаз в Спрингбруке

Маленькая справка: лабазами называют целый ряд построек, в данном случае это охотничья вышка или охотничий помост. Сооружения на возвышении, где может затаиться охотник.

Как удержать брезент на лодке

Нет замка? Нет проблем!

Когда забываешь вилку

Переливаю в бутылку, используя импровизированный сифон, сделанный из 2 соломинок

У людей возникло много вопросов по поводу тары, в которой находится кофе. Автор лайфхака сообщил, что любит холодный кофе, поэтому в чаше он уже остужен. Соответственно, в бутылку он тоже наливается холодным. А из неё автору просто удобно пить.

Как вам такой дом на колёсах?

Стол из монтажной пены

Смарт-часы как пульт управления на руле

Так шнурки точно не развяжутся

А здесь вы можете найти целую подборку лайфхаков разной степени гениальности для решения бытовых ситуаций.