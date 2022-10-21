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17 свадебных фото, на которых были пойманы моменты, способные рассмешить любого

17 свадебных фото, на которых были пойманы моменты, способные рассмешить любого

Свадьба — тот самый день, который ждут многие молодожёны. А в их представлениях давно уже сложилась та самая картинка из пинтереста, где красивое платье, принц на белом коне, счастливые гости, огромный свадебный торт. И всё бы хорошо, но реальность не терпит такой идеальности. И здесь на помощь приходят фотографы со своей ловкостью и третьим глазом, который видит всё. Ведь они готовы запечатлеть каждый момент этого торжества, если он даже будет не совсем удачным. Но зато очень смешным!

Доооорогу, расселись тут

Я не грустная, у меня просто лицо такое

Иди сюда…

Все гости в поисках одного сокровища — обручального кольца

Полёт нормальный

Плавной походкой я убегаю из вашего кадра

Эта девушка явно что-то задумала…

Забыла, чему я там клясться должна?

Свадьба свадьбой, а дела по расписанию

А как это так? А что случилось?

Запастись ещё одним свадебным тортом может быть хорошей идеей.

Так выглядит лафа

Серьёзный настрой этой женщины пугает

А всё так красиво начиналось…

Детские шалости

Дети непредсказуемы, и вы никогда не узнаете, какая гениальная идея придёт им в голову на этот раз. Но есть то, в чём каждый из нас уверен на сто процентов — с этими шалунишками точно не соскучишься!

Стрелка пошла…

Никто почему-то не удивлялся моему виду целых 10 минут на свадьбе у сестры. Позовите меня на ваше свадебное торжество, и я вас развеселю как надо.

Невзаимная любовь

Мне казалось, что это будет отличная идея сделать фото с каким-то милым щеночком.

Усталь

А здесь мы собрали для вас 20 ярких кадров-победителей с престижного конкурса свадебной фотографии FdB Awards 2022.

# Интересное
По материалам: twizz

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