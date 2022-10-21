. Александр Ревва показал полуобнаженную жену

Артист Александр Ревва в честь юбилея жены показал ее пикантные фото. Сегодня супруга популярного артиста отмечает круглую дату. Анжелике Ревве исполнилось 40 лет. Александр обнародовал фотографии возлюбленной, на которых она предстала в соблазнительных образах. Анжелика приняла эффектную позу, продемонстрировав стройные ноги. Для другого кадра Ревва позировала топлесс. Она прикрыла грудь руками. Еще на одном фото супруга певца, выступающего под псевдонимом Артур Пирожков, подчеркнула чувственные изгибы в облегающем платье с глубоким декольте, открытыми плечами и экстремальным вырезом на боку.Актер комедийного сиквела «Бабушка лёгкого поведения» эмоционально поздравил маму двух своих дочерей со знаменательным событием. «Я самый счастливый мужчина во всей Вселенной. Просто потому, что у меня есть ты!!! Любовь моя, с днём рождения!!! Моя Анжелика!» — отметил Александр Ревва. Модель и бизнесвумен тронули слова супруга. «Любимый, спасибо! Ты мой свет! Ты моя награда», — поблагодарила именинница. Анжелика поделилась мыслями в особенный для себя день. «Я родилась неслучайно. Я знаю. И сегодня я могу себя похвалить. Я добрый человек и всегда на стороне света и добра! Проанализировав много лет своей жизни, я сегодня хвалю себя и люблю себя. Я люблю каждого и найду любовь для каждого. Любовь — бесконечное чувство и сеять любовь и творить добро, это и есть смысл. Делай всё с любовью, не трать свою жизнь на другие пути. Они все ошибочны. Я точно знаю. Бог сказал мне», — сообщила Ревва.Супругу артиста поздравили многочисленные звездные друзья и знакомые пары. «С днем рождения, дорогая! Соскучились», — написал оперный певец и муж Анны Нетребко Юсиф Эйвазов. «Подруга моя! С днем рождения», — добавила Екатерина Варнава. Пользователи также присоединились к теплым словам. «Побед в жизни и, конечно же, на теннисном корте», «Очень красивая женщина. Фигура – огонь», «Шикарная красавица, всего самого прекрасного», — написали в комментариях.