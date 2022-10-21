. Алла Пугачева не является биологической матерью своих детей

Репродуктолог опровергла возможность заморозки яйцеклеток певицы Аллы Пугачевой. В последнее время личную жизнь Аллы Пугачевой и Максима Галкина* не обсуждает только ленивый. После того, как знаменитое семейство «сбежало» из России, за каждым их шагом следят с особым интересом. Неожиданно в звездной среде заговорили о том, что певица и юморист могут снова стать родителями. Якобы еще в 2002 году Алла Борисовна прошла процедуру заморозки яйцеклеток, чтобы потом иметь возможность стать родителем в любом возрасте. Сама Примадонна никогда не подтверждала, что позаботилась таким образом о будущем, но и не отрицала данный факт. Если верить указанной дате, то это произошло спустя пару лет после того, как в жизни артистки появился Максим Галкин*. В 2013 году у пары родились двойняшки Лиза и Гарри. Артистка обратилась в центр ЭКО, где медики провели процедуру и получили несколько качественных эмбрионов. По сообщениям источников, знакомых с ситуацией, несколько эмбрионов пара оставила в криокамере, чтобы воспользоваться ими в будущем.Врачи-репродуктологи под сомнение поставили тот факт, что певица могла действительно 20 лет назад воспользоваться данной процедурой. Просто потому, что в то время не было технологий, которые позволяли яйцеклеткам быть замороженными такое долгое время без риска их повреждений. «Яйцеклетки морозят последние 10-12 лет, может чуть больше. Срок хранения их в замороженном состоянии не ограничен, но пока не так много времени прошло с момента начала программы, чтобы говорить о временных отрезках. Но дальнейшая их жизнеспособность зависит от метода заморозки, от рук эмбриолога», — рассказал Woman.ru Гаяне Калоева, акушер-гинеколог, репродуктолог. 35 лет считается критичным возрастом для забора яйцеклеток у женщины, лучше успеть до этого рубежа. А после сорока их вовсе может не остаться в организме. В связи с этим медики все чаще рассуждают: даже если допустить, что Алла Пугачева вступила в программу 20 лет назад, то ей было 53 года! То есть, физиологически уже не могло быть яйцеклеток в организме.«Уже к 50 годам у большинства женщин не остается яйцеклеток. Их запас в организме не восполняется. Только у единиц могут еще сохраняться, это те случаи, когда женщина остается фертильной после пятидесяти, еще сохраняется менструация, вырабатывается эстроген и женские половые гормоны. Это редко, и никакая гормональная стимуляция не поможет вырастить яйцеклетку. С помощью гормонов можно взбодрить то, что есть, но не спровоцировать появление заново. У россиянок же после 50 лет обычно наступает менопауза», — говорит врач. Она допускает, что Примадонне могли одолжить яйцеклетки, то есть, она воспользовалась донорскими. «Если мы утверждает, что это был 2002-й, то Кристине Орбакайте на тот момент был 31 год. А вот если яйцеклетку получили в 2013-м, когда на свет появились близнецы, то Орбакайте уже было 42 года. Она вряд ли могла помочь матери. При этом ничто не мешало взять донорскую женскую клетку и биоматериал отца — Максима Галкина*», — заключила врач. * — внесен в список иностранных агентов решением Минюста РФ.