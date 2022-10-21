Американский финансист-"пророк" предсказал миру экономический шок и "возвращение худшего из 1970-х"
После текущего кризиса мировая экономика попадет в ловушку стагфляции. Такой прогноз сделал авторитетный американский экономист, профессор Нью-Йоркского университета, гендиректор Roubini Macro Associates Нуриэль Рубини.
По информации Bloomberg, предыдущее выступление аналитика на тему мирового кризиса позже назвали "пророческим". Так, еще в мае 2020 года Рубини предупредил, что восстановление экономики от пандемии будет сопровождать высокая инфляции из-за сочетания шоков предложения и агрессивного смягчения политики регуляторов.
Рубини в текущих условиях спрогнозировал стагфляцию, то есть отсутствие экономического роста, безработицу и инфляцию. В качестве аргументов аналитик приводит падение фондовых индексов в 2022 году более чем на 20%, напряженность в сфере прямых инвестиций, "охлаждение" рынка недвижимости в США, а также снижение объемов кредитования из-за того, что компании годами накапливали долги, пользуясь низкими процентными ставками.
Как утверждает Рубини, окончательно вызвать шок на финансовом рынке может крах нескольких крупных игроков — как это произошло в 2008 году с инвестиционной компанией Lehman Brothers.
Совокупную ситуацию в мировой экономике аналитик описал как "период, сочетающий в себе худшее из 1970-х годов и мирового финансового кризиса". Быстрого снижения инфляции Рубини также не ожидает, отмечая спад предложения на рынке. Эксперт подчеркнул, что большую опасность для развитых и развивающихся стран представляет очень высокий уровень госдолга относительно ВВП.
Среди факторов, усугубляющих кризис, Рубини называет продолжающийся конфликт на Украине, разрыв логистических цепочек из Китая, старение населения, распространение популизма в мировой политике и растущее влияние профсоюзов. Отдельно он выделил дедолларизацию в качестве следствия введения санкций США.
Происходящие в мире события российский миллиардер Олег Дерипаска охарактеризовал как "безумие с запредельным уровнем вранья и провокаций". Как утверждает основатель "РУСАЛа", после пика мировой напряженности лидеры стран пересмотрят нормы международного права, и новые правила должны будут соблюдать все государства без исключения.