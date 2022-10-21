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Американский финансист-"пророк" предсказал миру экономический шок и "возвращение худшего из 1970-х"

Американский финансист-"пророк" предсказал миру экономический шок и "возвращение худшего из 1970-х"

После текущего кризиса мировая экономика попадет в ловушку стагфляции. Такой прогноз сделал авторитетный американский экономист, профессор Нью-Йоркского университета, гендиректор Roubini Macro Associates Нуриэль Рубини.

По информации Bloomberg, предыдущее выступление аналитика на тему мирового кризиса позже назвали "пророческим". Так, еще в мае 2020 года Рубини предупредил, что восстановление экономики от пандемии будет сопровождать высокая инфляции из-за сочетания шоков предложения и агрессивного смягчения политики регуляторов.


Рубини в текущих условиях спрогнозировал стагфляцию, то есть отсутствие экономического роста, безработицу и инфляцию. В качестве аргументов аналитик приводит падение фондовых индексов в 2022 году более чем на 20%, напряженность в сфере прямых инвестиций, "охлаждение" рынка недвижимости в США, а также снижение объемов кредитования из-за того, что компании годами накапливали долги, пользуясь низкими процентными ставками.

Как утверждает Рубини, окончательно вызвать шок на финансовом рынке может крах нескольких крупных игроков — как это произошло в 2008 году с инвестиционной компанией Lehman Brothers.

"Есть пара крупных и системных фирм, которые могут утонуть. Может быть еще один "эффект Lehman", и тогда ФРС придется ослаблять [политику]. У вас будет серьезная рецессия, и у вас будет шок на финансовом рынке", — рассказал экономист.

Совокупную ситуацию в мировой экономике аналитик описал как "период, сочетающий в себе худшее из 1970-х годов и мирового финансового кризиса". Быстрого снижения инфляции Рубини также не ожидает, отмечая спад предложения на рынке. Эксперт подчеркнул, что большую опасность для развитых и развивающихся стран представляет очень высокий уровень госдолга относительно ВВП.

"В 1970-е годы у нас было два стагфляционных шока: инфляция и рецессия. Но коэффициенты долга составляли 100% ВВП для частного и государственного секторов с развитой экономикой. После мирового финансового кризиса, связанного с долговым кризисом — ипотечным, жилищным, банковским — у нас все равно была дефляция, потому что это было сочетание отрицательного шока совокупного спроса и долгового кризиса. Благодаря этому мы могли смягчать денежно-кредитную и налогово-бюджетную политику. Но сегодня у нас уровень долга по отношению к ВВП составляет 350% в среднем по миру и 420% в странах с развитой экономикой", — объясняет он.

Среди факторов, усугубляющих кризис, Рубини называет продолжающийся конфликт на Украине, разрыв логистических цепочек из Китая, старение населения, распространение популизма в мировой политике и растущее влияние профсоюзов. Отдельно он выделил дедолларизацию в качестве следствия введения санкций США.

Происходящие в мире события российский миллиардер Олег Дерипаска охарактеризовал как "безумие с запредельным уровнем вранья и провокаций". Как утверждает основатель "РУСАЛа", после пика мировой напряженности лидеры стран пересмотрят нормы международного права, и новые правила должны будут соблюдать все государства без исключения.

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По материалам: uposters.ru

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