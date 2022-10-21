. Анастасию Волочкову подкладывали под олигархов

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о беспределе в Большом театре. Артистку уволили 19 лет назад. Звезда сцены утверждает, что с ней поступили незаконно. Она ведет тяжбу с Большим театром. Сегодня она раскрыла неприглядное закулисье своей профессии. Волочкова пояснила, что ее выгнали после того, как она рассталась с влиятельным мужчиной. В его жизнь она пришла как прима-балерина Большого и Английского национального балета. «Этот мужчина решил мне отомстить и дернуть за самую сокровенную ниточку – Большой театр, — рассказала Анастасия. — Его директору Иксанову, уверена, дали задание любой ценой убрать меня из театра. Это были нулевые, и тогда толстосумы могли приходить к руководству Большого и говорить: вот эта балерина мне дала – дайте ей партию. А та не дала – гоните ее взашей. На всех этих вечеринках, которые в Большом устраивали, балерин просто превращали в проституток. Их насильно заставляли после банкета идти в постель с бизнесменами и олигархами, которые эти мероприятия организовывали».Танцовщица пожаловалась на то, что руководство Большого театра задолжало ей зарплату и гонорары начиная с 1998 года. Более того, Волочкову возмущает то, что ее пятилетний стаж в нем «исчез». Вследствие этого она не может получить пенсию. «Я подала в суд. Не из-за того, что я «большая и толстая», как рассказал Иксанов, а из-за коррупции в Большом театре. Я никогда не была марионеткой», — отметила балерина. Сейчас Анастасия гастролирует с собственными спектаклями и творческими вечерами. Близкая подруга актера Никиты Джигурды записывает песни и исполняет их на концертах. «Я уже натанцевалась этих черных и белых лебедей и фей. В данный момент мне больше нравится быть на сцене красивой сексуальный женщиной. В своем перевоплощении я соединяю вокал с танцем», — пояснила Волочкова порталу Prozvezd.