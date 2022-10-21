. Андрей Макаревич с протянутой рукой решил устроить концерт Казахстане
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Андрей Макаревич с протянутой рукой решил устроить концерт Казахстане

Андрей Макаревич с протянутой рукой решил устроить концерт Казахстане

Андрей Макаревич с протянутой рукой решил устроить концерт Казахстане
Стала известна стоимость концертов певца Андрея Макаревича*. Артист в ноябре намерен совершить тур по Казахстану, цены на билеты он поставил  гораздо меньше, чем были в России. Да и зал арендовали в Алма-Ате представители артиста довольно скромный (относительно тех, что заполняли зрители в родном отечестве) — максимум до 2,5 тыс. человек.
ВИП-места в зрительном зале будут стоить 8 тыс. рублей (это вам не билет за 1 млн на балу Клавы Коки), а обычные можно приобрести вплоть за деньги до 1 тыс. 300 рублей. «Известия» отмечают, что коллектив «Би-2» неожиданно решил поконкурировать с Макаревичем в этом же месяце и тоже в Алма-Ате. Даже в фан-зоне билеты на них будут стоить 3 тыс. 300 рублей. * Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
# Шоу-бизнес Макаревич Андрей
По материалам: z-aya

Последние новости

Бритни Спирс ищет суррогатную мать. Ее знакомые опасаются, что звезда снова попадет в психушку
Бритни Спирс ищет суррогатную мать. Ее знакомые опасаются, что звезда
Андрей Макаревич с протянутой рукой решил устроить концерт Казахстане
Андрей Макаревич с протянутой рукой решил устроить концерт Казахстане
Швеция отчиталась перед Турцией для одобрения членства в НАТО
Швеция отчиталась перед Турцией для одобрения членства в НАТО
В СПЧ указали на безнаказанность допустивших массовые ошибки военкомов
В СПЧ указали на безнаказанность допустивших массовые ошибки военкомов
Крымская водочная компания собралась продавать слабоалкогольные коктейли
Крымская водочная компания собралась продавать слабоалкогольные
Сильнейшие обряды для богатства и исполнения желаний в новолуние 25 октября 2022 года
Сильнейшие обряды для богатства и исполнения желаний в новолуние 25
Плюс десять лет к возрасту: какие три цвета в одежде моментально старят женщин
Плюс десять лет к возрасту: какие три цвета в одежде моментально
Как проводится диагностика подвески
Как проводится диагностика подвески
В ЕС заявили о желании усилить экономическое взаимодействие с Китаем
В ЕС заявили о желании усилить экономическое взаимодействие с Китаем
Преимущества автоматизированной криптоторговли
Преимущества автоматизированной криптоторговли
Московская компания изобрела капсулы для людей с непереносимостью лактозы
Московская компания изобрела капсулы для людей с непереносимостью
Resident Evil Re:Verse в раннем доступе станет доступна на Xbox на следующей неделе
Resident Evil Re:Verse в раннем доступе станет доступна на Xbox на

Топ на сегодня

В Белгородской области ребенок нашел похожее на дрон устройство и пострадал
В Белгородской области ребенок нашел похожее на дрон устройство и
В России разработают правила работы журналистов в условиях военного положения
В России разработают правила работы журналистов в условиях военного
Медведев поздравил салат латук с победой над Лиз Трасс
Медведев поздравил салат латук с победой над Лиз Трасс
Раскрыто наказание за пропаганду педофилии в России
Раскрыто наказание за пропаганду педофилии в России
Упаковочное оборудование для производства: как сделать выбор
Упаковочное оборудование для производства: как сделать выбор

Еще по теме

Андрей Макаревич, ненавидящий соотечественников, продает билеты в России
«Институт экономических и социсследований» признали иноагентом
Стало известно, сколько будут стоить билеты на «Евровидение-2017»
Билеты на матч сборных России и Ирана по футболу в онлайн-продаже стоят 300-700 руб