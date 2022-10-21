. Андрей Малахов в шоке от предсказания шамана о будущем России
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Андрей Малахов в шоке от предсказания шамана о будущем России

Андрей Малахов в шоке от предсказания шамана о будущем России
Ведущий Андрей Малахов пригласил верховного шамана России. Очередной выпуск нового одноименного шоу Андрея Малахова оказался необычным. В студию программы наряду с гостями и экспертами пришел верховный шаман России. Он провел ритуал и сделал предсказание о судьбе нашей страны, сразившее зрителей и ведущего проекта. Провидец утверждает, что давно заглянул в будущее, поэтому заранее знал о той непростой ситуации, которая возникла в стране и мире. Однако шаман призвал людей не терять оптимизма, потому что грядут положительные изменения, и они выведут наше отечество в мировые лидеры.
«Россия поможет в возрождении новой хорошей жизни. Они, вот эти разные страны, которые сейчас не поддерживают нас, без России не смогут. Россия — как донор. А Америка все равно попросит Россию о помощи», — объявил Кара-Оол Допчун-Оол в разговоре с Малаховым. Между тем предсказания астрологов не столь позитивны. К примеру, Василиса Володина, регулярно делающая прогнозы на ближайшие месяцы и годы, утверждает, что нашу страну продолжат испытывать на прочность, особенно осенью и приближающейся зимой. Не спадет напряжение и в следующем году, поэтому гражданам стоит запастись терпением и быть готовыми переносить невзгоды. Возможно, облегчение наступит в 2024 году, однако сложно сказать, какого рода оно будет. Решающими для России, по мнению звездного астролога, могут оказаться последняя неделя октября и начало ноября, совпадающие с чередой лунных затмений. То, что произойдет в это время, во многом определит, как будут развиваться события до весны.  
# Шоу-бизнес Малахов Андрей
По материалам: z-aya

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