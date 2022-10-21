. Ани Лорак попала под санкции Владимира Зеленского

Певица Ани Лорак разгневала украинского президента. Сегодня появилась информация, что президент Украины ввел меры против звезд шоу-бизнеса, находящихся в России. Так, попали под санкции Ани Лорак, Таисия Повалий, Анна Седокова и Регина Тодоренко. Согласно указу Владимира Зеленского экс-солистке группы «ВИА Гра» Анне Седоковой, певицам Ани Лорак и Таисии Повалий, а также звезде «Орла и решки» Регине Тодоренко заблокируют активы на территории Украины. Также им ограничат торговые операции и предотвратят вывод капитала из страны. Меры вводятся на 5 лет. Звезды пока не комментировали введенные против них санкции. Этот перечень был опубликован в конце сентября. О причинах внесения в санкционный список не сообщалось. Отмечалось лишь, что указанные селебрити создают угрозу госбезопасности, сообщает «РИА Новости».К слову, почти каждая из них активно занимаются творческой деятельностью. Регина Тодоренко не делала политических заявлений, но сейчас участвует в российском шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Ани Лорак вскоре выпустит клип на песню «Лабиринт», тизер которого уже раскритиковали соотечественники. Пользователи Сети обсмеяли название трека и написали артистке гневные сообщения. «Потерялась? Не можешь найти родину?»; «На русском песня? Просто ужас», — гневались они. А Таисия Повалий сталкивается с непониманием в семье. После того, как блондинка встала на сторону России, ее сын Денис прекратил с ней общение. За звезду вступился музыкальный критик Сергей Соседов. «Мне жаль Дениса. Несчастный, обманутый, зомбированный мальчик. Отречься от такой матери! Да нет ничего стыднее! Мать дала тебе все, в том числе возможность жить в Испании. Таисия — очень хорошая артистка. Эстрадная певица высокого уровня. У нее потрясающий вкус. Она никогда не гналась за модой. При этом Тая будет востребована всегда: вчера, сегодня, завтра. То, что она поддержала Россию, прежде всего говорит об ее уме. Она не только талантливая, но и умная певица, в отличие от остальных откровенных дурищ. Тая показала, что она человек, который благодарен России. А сын, увы, оказался недостоин такой матери. Так часто бывает», — сетовал Соседов.