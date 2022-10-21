Ани Лорак попала под санкции Владимира Зеленского
Сегодня, 14:10
Певица Ани Лорак разгневала украинского президента. Сегодня появилась информация, что президент Украины ввел меры против звезд шоу-бизнеса, находящихся в России. Так, попали под санкции Ани Лорак, Таисия Повалий, Анна Седокова и Регина Тодоренко. Согласно указу Владимира Зеленского экс-солистке группы «ВИА Гра» Анне Седоковой, певицам Ани Лорак и Таисии Повалий, а также звезде «Орла и решки» Регине Тодоренко заблокируют активы на территории Украины. Также им ограничат торговые операции и предотвратят вывод капитала из страны. Меры вводятся на 5 лет. Звезды пока не комментировали введенные против них санкции. Этот перечень был опубликован в конце сентября. О причинах внесения в санкционный список не сообщалось. Отмечалось лишь, что указанные селебрити создают угрозу госбезопасности, сообщает «РИА Новости».
К слову, почти каждая из них активно занимаются творческой деятельностью. Регина Тодоренко не делала политических заявлений, но сейчас участвует в российском шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Ани Лорак вскоре выпустит клип на песню «Лабиринт», тизер которого уже раскритиковали соотечественники. Пользователи Сети обсмеяли название трека и написали артистке гневные сообщения. «Потерялась? Не можешь найти родину?»; «На русском песня? Просто ужас», — гневались они. А Таисия Повалий сталкивается с непониманием в семье. После того, как блондинка встала на сторону России, ее сын Денис прекратил с ней общение. За звезду вступился музыкальный критик Сергей Соседов. «Мне жаль Дениса. Несчастный, обманутый, зомбированный мальчик. Отречься от такой матери! Да нет ничего стыднее! Мать дала тебе все, в том числе возможность жить в Испании. Таисия — очень хорошая артистка. Эстрадная певица высокого уровня. У нее потрясающий вкус. Она никогда не гналась за модой. При этом Тая будет востребована всегда: вчера, сегодня, завтра. То, что она поддержала Россию, прежде всего говорит об ее уме. Она не только талантливая, но и умная певица, в отличие от остальных откровенных дурищ. Тая показала, что она человек, который благодарен России. А сын, увы, оказался недостоин такой матери. Так часто бывает», — сетовал Соседов.
По материалам: z-aya