. Аниматоры сериала Семья Шпиона еще раз доказали, что могут заставить умиляться зрителей даже самой отвратительной сцене
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Аниматоры сериала Семья Шпиона еще раз доказали, что могут заставить умиляться зрителей даже самой отвратительной сцене

Аниматоры сериала Семья Шпиона еще раз доказали, что могут заставить умиляться зрителей даже самой отвратительной сцене

Аниме Семья Шпиона хорошо известно тем, что в нём есть одни из самых очаровательных сцен на телевидении. И его последний эпизод показывает, что шоу может превратить даже самый неприятный момент в милый. Конечно, во многом это связано с присущей привлекательностью таких персонажей, как Аня.

Spy × Family - это совместное аниме WIT STUDIO и CloverWorks, основанное на одноименной популярной манге Тацуи Эндо. Оно рассказывает о фиктивной семье, состоящей из шпиона Лоида, его жены-убийцы Йор и их дочери-телепата Ани.

Таким образом, дружба Ани и Бонда превращает этот ужасный момент в один из очаровательных.

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По материалам: Юмор

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