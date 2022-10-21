. Аниматоры сериала Семья Шпиона еще раз доказали, что могут заставить умиляться зрителей даже самой отвратительной сцене

Аниме Семья Шпиона хорошо известно тем, что в нём есть одни из самых очаровательных сцен на телевидении. И его последний эпизод показывает, что шоу может превратить даже самый неприятный момент в милый. Конечно, во многом это связано с присущей привлекательностью таких персонажей, как Аня.

Spy × Family - это совместное аниме WIT STUDIO и CloverWorks, основанное на одноименной популярной манге Тацуи Эндо. Оно рассказывает о фиктивной семье, состоящей из шпиона Лоида, его жены-убийцы Йор и их дочери-телепата Ани.

Таким образом, дружба Ани и Бонда превращает этот ужасный момент в один из очаровательных.