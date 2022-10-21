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Анна Большова могла наехать на труп

Анна Большова могла наехать на труп
Актриса Анна Большова попала в ДТП со смертельным исходом. 14 октября в деревне Грачевка (Калужская область) произошла страшная авария. Анна Большова насмерть сбила 31-летнюю мать двоих детей Олесю Соколову (по другим данным, Борисенко). Несмотря на то, что о трагедии стало известно лишь 20 октября, за считанные часы она успела обрасти шокирующими подробностями.
По информации Telegram-канала «НеМалахов», актриса могла наехать на лежащую на дороге женщину, когда та уже была мертвой. Местные жители рассказали, что Олеся могла скончаться от травм, полученных до аварии. По словам инсайдеров, незадолго до ДТП Соколову сильно избил и бросил на дороге сожитель. Напомним, трагедия произошла в темное время суток на неосвещаемом участке дороги. Женщина скончалась от сильной потери крови и болевого шока, у нее были сломаны ноги и ключица.
# Шоу-бизнес Большова Анна
По материалам: z-aya

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