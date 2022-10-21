. Беременная Ольга Орлова вызвала ажиотаж новым фото

Ведущая и певица Ольга Орлова дала повод для жарких споров. Артистка поделилась кадрами короткого отпуска с любимым. Певица, которая уже совсем скоро станет мамой во второй раз, уехала с мужем Валерием в Италию. Там она планирует провести несколько дней. В обсуждении одного из фото экс-звезда группы «Блестящие» обратила внимание фанатов на изменения в её фигуре. «У бегемота нету талии», — посмеялась Орлова сама над собой. Поклонники пишут о том, что живот Ольги начал расти вширь и это, по их мнению, указывает на пол будущего ребенка. Многие высказались о том, что такой идеально круглый живот чаще встречается у тех, кто ждет девочку. «Девочка будет!», «Даже сомнений нет, живот не «пацанский», «Вы девочку ждете? Тоже с отеками промучилась», «Без УЗИ видно, что не мальчик»,— пишут фанаты.Впрочем, отписались и те, кто считает глупостью попытки определить пол будущего ребенка по фото. «Все индивидуально», — успокаивают уверенных фанатов скептики. Ольга, кстати, уже знает пол будущего ребенка, но пока что хранит эту новость в секрете. Зато она уже объявила о том, что сократит свой декретный отпуск до минимума. Хотя артистка много лет мечтала о прибавлении в семье, она не готова жертвовать своей карьерой ради этого. Орлова объявила, что сразу после родов наймет няню, которая будет помогать ей с уходом за младенцем. Напомним, что Орлова живет в одном доме с мужем и взрослым сыном Артемом. Юноша, кстати, был рад услышать новость о предстоящем рождении брата или сестры. По словам матери, он давно мечтал о том, что его семья станет еще больше. Кстати, рожать Ольга намерена в России. Ранее она сказала о том, что даже не рассматривала никакие другие варианты.