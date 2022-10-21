. Близнецам необходим отдых, а Скорпионам проявление инициативы: гороскоп от Павла Голобы на неделю с 24 по 30 октября 2022 года

Предстоящая неделя с 24 по 30 октября 2022 года будет проходить под воздействием важных астрологических событий, наиболее значимое из которых — открывшийся во вторник коридор затмений. По прогнозам астролога Павла Глобы, это событие внесет коррективы в жизнь многих людей, причем для некоторых знаков зодиака оно станет судьбоносным.

Овен





Энергичным и несдержанным Овнам предстоит пройти через серьезные конфликты с близкими людьми. Недоверие и подозрительность могут породить разрыв отношений. Командировки и дальние поездки на этой неделе будут удачными. Овнам, у которых имеются проблемы с печенью, не следует откладывать с посещением врача.

Благоприятные дни: 27, 28 октября.

Телец





Тельцам следует сохранять спокойствие и контролировать свои эмоции, иначе какая-то мелочь может стать причиной конфликта с деловыми партнерами или коллегами по работе. Совместно начатый проект может оказаться под угрозой полного развала. Для вас это травмоопасная неделя, особенно будьте осторожны на дорогах.

Благоприятные дни: 29, 30 октября.

Близнецы





Близнецам на этой неделе необходим отдых. Постарайтесь абстрагироваться от всех текущих проблем и провести несколько дней на природе или просто уединиться дома и заняться приятными для вас делами. Откажитесь от принятия важных решений, не подписывайте никаких договоров на этой неделе. Берегитесь простудных заболеваний.

Благоприятные дни: 24 октября.

Рак





Несмотря на сложный период, у Раков все идет по плану. Эта неделя будет благоприятной для новых встреч, знакомств, романтических отношений. Раки могут рассчитывать на удачу в творчестве, общественных делах и любых финансовых вопросах. Однако хронические заболевания могут неожиданно напомнить о себе.

Благоприятные дни: 25, 26 октября.

Лев





Львам на этой неделе лучше отказаться от участия в шумных вечеринках и массовых мероприятиях. Для гармонизации внутреннего состояния вам необходима тишина. Поддержка близкого человека поможет преодолеть возникшие на пути трудности. В профессиональной сфере все будет замечательно, но стрессовых ситуаций лучше избегать.

Благоприятные дни: 27, 28 октября.

Дева





Девам на этой неделе предстоит романтическая поездка и свидание с человеком из прошлого. Возможно возвращение к старым отношениям. Хорошо обдумайте их перспективы и учтите все риски. Личные отношения могут отвлекать от профессиональных дел, что чревато финансовыми потерями.

Благоприятные дни: 25, 29, 30 октября.

Весы





Благоприятное время для урегулирования разных проблем, налаживания отношений, перемирий и поиска компромиссов. Постарайтесь использовать этот период в своих интересах. Уделите время своим близким, которые нуждаются в вашей поддержке. Незапланированная встреча с деловыми партнерами окажется продуктивной.

Благоприятные дни: 27, 28 октября.

Скорпион





Вам пора проявить инициативу в отношениях и определиться, каким вы видите свое будущее и насколько дорожите человеком, который сейчас с вами рядом. Ваше бездействие может ему надоесть — и тогда вы окажетесь у «разбитого корыта». В бизнесе наступает удачный период для финансовых операций и инвестиций.

Благоприятные дни: 29, 30 октября.

Стрелец





У Стрельца сейчас самое благоприятное время для погружения в профессиональную деятельность. Любые новые проекты и творческие начинания будут удачными и принесут успех. Постарайтесь ни с кем не делиться своими планами и не теряйте уверенности в своих силах. Очень скоро вы сможете выйти на новый уровень своих достижений.

Благоприятные дни: 24 октября.

Козерог





Для Козерогов пришло время перезагрузки. На этой неделе вам захочется чего-то нового, необычного, неизведанного. Появится даже желание сменить работу или сферу деятельности. Возможно, вы захотите сделать любимое хобби своей новой профессией. Смело делайте шаг вперед, звезды помогут вам осуществить все задуманное.

Благоприятные дни: 25, 26 октября.

Водолей





Водолеи на этой неделе будут полностью погружены в работу. Все задуманное, нереализованное, оставленное на потом будет даваться легко и казаться важным. Удача и финансовый успех будут на вашей стороне, причем вы скоро это почувствуете. Но чтобы сохранить отношения, не забывайте уделять время близкому человеку.

Благоприятные дни: 24, 27, 28 октября.

Рыбы





Эта неделя для Рыб будет очень важной в плане личных отношений. У вас наконец-то появится возможность поговорить по душам с близким человеком и расставить все точки над «i». Что бы не произошло потом — это будет знаком судьбы, открывающим для вас новые перспективы, а в скором времени изменившим вашу жизнь к лучшему.

Благоприятные дни: 25, 26 октября/