. Борис Джонсон попробует вновь стать премьер-министром Великобритании

Вадим Карасев

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после отставки Лиз Трасс, пришедшей на его место, собирается вновь побороться за пост главы кабинета министров. Об этом, ссылаясь на источники, сообщил обозреватель The Times Стивен Суинфорд.

По словам журналиста, одиозный политик уже ведет консультации с помощниками и доверенными лицами. Джонсон, отмечает публицист, считает свое выдвижение "вопросом национальных интересов".

"Мне сообщают, что ожидается выдвижение кандидатуры Бориса Джонсона на пост лидера партии тори [правящей в Великобритании Консервативной партии]. Пока он советуется с доверенными лицами, но, как говорят, считает, что это вопрос национальных интересов", — написал Суинфорд.

Фаворитами на пост премьер-министра, кроме Джонсона, считаются экс-министр финансов Великобритании и главный конкурент Трасс на внутрипартийных выборах Риши Сунак, а также руководитель Палаты общин Пенни Мордонт. Журналист Times подчеркивает, что "наиболее подходящим кандидатом" в кругах Консервативной партии стал Сунак.

Днем четверга Лиз Трасс заявила об уходе с поста премьер-министра Великобритании, пробыв в должности всего 45 дней. Она продолжит работать, пока не будет избран новый глава британского правительства.



Скандал, приведший к отставке Джонсона, разразился из-за поведения заместителя главного организатора правящей партии в Палате общин Кристофера Пинчера: он устроил пьяный дебош в элитном ночном клубе для консерваторов "Карлтон" на Пикадилли.

5 июля кабинет министров и аппарат правительства публично покинули более 50 членов Консервативной партии, призвав Джонсона немедленно подать в отставку. В своей прощальной речи 7 июля Джонсон намекнул на скорое возвращение словами из фильма "Терминатор". Он закончил выступление фразой "Аста ла виста, бейби" ("До встречи, детка").