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Бритни Спирс ищет суррогатную мать. Ее знакомые опасаются, что звезда снова попадет в психушку

Бритни Спирс ищет суррогатную мать. Ее знакомые опасаются, что звезда снова попадет в психушку

41-летняя поп-звезда Бритни Спирс в мае сообщила, что потеряла ребенка в результате выкидыша. Однако певица и ее муж Сэм Асгари решили попробовать еще раз, но теперь уже с помощью суррогатной матери.

По словам источника издания RadarOnline.com, певица боится столкнуться с опасной беременностью  и собирается имплантировать свои оплодотворенные мужем яйцеклетки в матку другой женщины.


Врачи изучили ситуацию и тоже посоветовали исполнительнице хита Toxic воспользоваться услугами суррогатной матери. По словам инсайдера, Спирс переживает, что дети отвернулись от нее, и хочет завести нового.

Бритни жаждет ребенка и второго шанса. Она сделает все, чтобы ее мечта осуществилась, особенно после того, как ее начали избегать сыновья, которые живут с ее бывшим супругом Кевином Федерлайном.

Весенний выкидыш артистка тяжело перенесла, поэтому не хочет столкнуться с такой ситуацией снова.


Знакомые Спирс считают, что она опять может угодить в психушку

По информации RadarOnline.com, некоторые близкие к певице люди считают, что ей не следует заводить еще одного ребенка. Ее скандальные посты в соцсетях, остриженные волосы, голые фотографии и многое другое намекают, что у нее проблемы.

"Боюсь, что ее вполне могут снова направить в психиатрическую больницу", — заявил анонимный приятель Бритни. В 2007 году наблюдалась похожая ситуация: она остригла волосы и оказалась в психиатрической лечебнице после того, как отказалась отдавать Федерлайну сыновей.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

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