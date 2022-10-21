Бритни Спирс ищет суррогатную мать. Ее знакомые опасаются, что звезда снова попадет в психушку
41-летняя поп-звезда Бритни Спирс в мае сообщила, что потеряла ребенка в результате выкидыша. Однако певица и ее муж Сэм Асгари решили попробовать еще раз, но теперь уже с помощью суррогатной матери.
По словам источника издания RadarOnline.com, певица боится столкнуться с опасной беременностью и собирается имплантировать свои оплодотворенные мужем яйцеклетки в матку другой женщины.
Врачи изучили ситуацию и тоже посоветовали исполнительнице хита Toxic воспользоваться услугами суррогатной матери. По словам инсайдера, Спирс переживает, что дети отвернулись от нее, и хочет завести нового.
Весенний выкидыш артистка тяжело перенесла, поэтому не хочет столкнуться с такой ситуацией снова.
Знакомые Спирс считают, что она опять может угодить в психушку
По информации RadarOnline.com, некоторые близкие к певице люди считают, что ей не следует заводить еще одного ребенка. Ее скандальные посты в соцсетях, остриженные волосы, голые фотографии и многое другое намекают, что у нее проблемы.
"Боюсь, что ее вполне могут снова направить в психиатрическую больницу", — заявил анонимный приятель Бритни. В 2007 году наблюдалась похожая ситуация: она остригла волосы и оказалась в психиатрической лечебнице после того, как отказалась отдавать Федерлайну сыновей.