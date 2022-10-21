. Бухынбалтэ проверила Ваню на готовность к детям
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Бухынбалтэ проверила Ваню на готовность к детям

Бухынбалтэ проверила Ваню на готовность к детям
Кристина Бухынбалтэ решила с помощью документального фильма проверить Барзикова на готовность к детям и выявить конкуренток в борьбе за 11 миллионов рублей. Организаторы Дом-2 для участников устроили очередной эксперимент. Парням с их девушками показали документальный фильм, где с родами женщины, чтобы сравнить и проанализировать реакции ребят. Параллельно с этим Крис решила убедиться в готовности Вани к детям. Остальные участники смотрели фильм в паре, а Барзикову пришлось в одиночестве. В это время Бухынбалтэ была с психологом и наблюдала за остальными через монитор.

За этот сеанс Кристина благодаря психологу смогла устранить немало конкуренток в сражении за одиннадцать миллионов рублей. Бухынбалтэ поняла, что её основной конкуренткой является Алена Опенченко, однако она совершенно не готова к детям. Фильм про роды вызвал у девушки рвотный рефлекс. Совсем юная Екатерина Горина едва не сгорела от стыда рядом с поклонником в лице Кирилла.

Только Ваня сидел без партнерши. Ему однозначно стоило бы посмотреть на реакцию самой Кристины. Девушка заявляет о серьезных отношениях, женитьбе и потомства в ближайшем будущем. А но готова ли она к этому?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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