. Бухынбалтэ проверила Ваню на готовность к детям

Вадим Карасев

Организаторы Дом-2 для участников устроили очередной эксперимент. Парням с их девушками показали документальный фильм, где с родами женщины, чтобы сравнить и проанализировать реакции ребят. Параллельно с этим Крис решила убедиться в готовности Вани к детям. Остальные участники смотрели фильм в паре, а Барзикову пришлось в одиночестве. В это время Бухынбалтэ была с психологом и наблюдала за остальными через монитор.За этот сеанс Кристина благодаря психологу смогла устранить немало конкуренток в сражении за одиннадцать миллионов рублей. Бухынбалтэ поняла, что её основной конкуренткой является Алена Опенченко, однако она совершенно не готова к детям. Фильм про роды вызвал у девушки рвотный рефлекс. Совсем юная Екатерина Горина едва не сгорела от стыда рядом с поклонником в лице Кирилла.Только Ваня сидел без партнерши. Ему однозначно стоило бы посмотреть на реакцию самой Кристины. Девушка заявляет о серьезных отношениях, женитьбе и потомства в ближайшем будущем. А но готова ли она к этому?