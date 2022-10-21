. "Было скучно и одиноко": бомж превратился в качка и пошел в стриптизеры

Вадим Карасев

Уроженец Великобритании Дэнни Клиффорд превратился в бездомного после потасовки с членами местной банды в Великобритании, после чего был вынужден скрываться в Австралии, где его ограбили, лишив денег и документов. Однако мужчина не сдался и нашел выход из ситуации, подавшись в стриптизеры.

Экс-пожарный Дэнни Клиффорд после ограбления остался лишь с мобильным телефоном и несколькими предметами одежды. Неудачливый британец был вынужден заряжать гаджет в прачечной и спать на пляже.



Вскоре он прознал о бесплатных абонементах в одном из австралийских спортзалах и решил заняться своим телом.

Я пошел туда в основном потому, что мне было скучно и одиноко. Там ко мне подошел парень, который там работал, и сказал, что мне стоит попробовать себя в стриптизе. Он сказал, что у меня красивое тело, и я буду там нарасхват.

Страдавший от голода британец в конце концов решил согласиться на соблазнительное предложение. Стриптизеры радушно приняли его в свои ряды, научив ремеслу.

В итоге мужчина стал получать удовольствие от работы, танцуя в образе ковбоя. За смену британец получал 150 австралийских долларов (примерно шесть тысяч рублей).

Тем не менее через некоторое время из-за отношений с девушкой Дэнни пришлось бросить новоосвоенную профессию. Мужчина решил поступить на курсы актерского мастерства и преуспел. Теперь бывший стриптизер играет в пьесах, написанных им же самим.