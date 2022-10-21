. ЦБ рассказал, как оформить кредитные каникулы мобилизованным гражданам

Банк России рассказал, как оформить кредитные каникулы мобилизованному гражданину или членам его семьи. Условия для получения отсрочки ЦБ опубликовал в своем Telegram-канале.

Потребовать кредитные каникулы имеет право не только мобилизованный военнослужащий, но и другой человек по доверенности, причем она может быть написана в простой письменной форме. Предоставить необходимые документы для получения кредитных каникул также может не только военный, но и другие лица, в этом случае даже не потребуется доверенность.

Кредитор не имеет права отказать в кредитных каникулах, даже если не получил необходимые документы после запроса. Мобилизованный может предоставить их в течение 30 дней после прекращения участия в спецоперациию.

Членам семьи мобилизованного достаточно показать один документ для оформления кредитных каникул. Супруге можно предъявить свидетельство о заключении брака, а иждивенцу — акт органа опеки о назначении военнослужащего опекуном или попечителем либо решение суда о нахождении на иждивении военнослужащего.

В ЦБ сообщили, что уведомили банки и других кредиторов о необходимости обучить сотрудников по вопросу предоставления кредитных каникул.

Ранее «Парламентская газета» писала, что президент РФ Владимир Путин 7 октября подписал закон о кредитных каникулах мобилизованным гражданам. Военнослужащие смогут обратиться в банк до 31 декабря 2023 года с просьбой о приостановке платежей. Действие закона распространяется на кредиты, полученные до 21 сентября. Отсрочка предоставляется вне зависимости от вида кредита, включая потребительские, социальную или семейную ипотеку и те, которые были взяты индивидуальными предпринимателями на развитие бизнеса, рассказывала первый замминистра труда Ольга Баталина.