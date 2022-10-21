. ЦБ рассказал, как оформить кредитные каникулы мобилизованным гражданам
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ЦБ рассказал, как оформить кредитные каникулы мобилизованным гражданам

ЦБ рассказал, как оформить кредитные каникулы мобилизованным гражданам

Банк России рассказал, как оформить кредитные каникулы мобилизованному гражданину или членам его семьи. Условия для получения отсрочки ЦБ опубликовал в своем Telegram-канале.

Потребовать кредитные каникулы имеет право не только мобилизованный военнослужащий, но и другой человек по доверенности, причем она может быть написана в простой письменной форме. Предоставить необходимые документы для получения кредитных каникул также может не только военный, но и другие лица, в этом случае даже не потребуется доверенность.

Кредитор не имеет права отказать в кредитных каникулах, даже если не получил необходимые документы после запроса. Мобилизованный может предоставить их в течение 30 дней после прекращения участия в спецоперациию.

Членам семьи мобилизованного достаточно показать один документ для оформления кредитных каникул. Супруге можно предъявить свидетельство о заключении брака, а иждивенцу — акт органа опеки о назначении военнослужащего опекуном или попечителем либо решение суда о нахождении на иждивении военнослужащего.

В ЦБ сообщили, что уведомили банки и других кредиторов о необходимости обучить сотрудников по вопросу предоставления кредитных каникул.

Ранее «Парламентская газета» писала, что президент РФ Владимир Путин 7 октября подписал закон о кредитных каникулах мобилизованным гражданам. Военнослужащие смогут обратиться в банк до 31 декабря 2023 года с просьбой о приостановке платежей. Действие закона распространяется на кредиты, полученные до 21 сентября. Отсрочка предоставляется вне зависимости от вида кредита, включая потребительские, социальную или семейную ипотеку и те, которые были взяты индивидуальными предпринимателями на развитие бизнеса, рассказывала первый замминистра труда Ольга Баталина.

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По материалам: pnp.ru

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