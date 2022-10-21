. Чего ждать от «темного дня»: как повлияет солнечное затмение 25 октября 2022 года на знаки зодиака

Скоро нас ждет значимое астрологическое событие — полное солнечное затмение, которое повлияет на все знаки зодиака. Произойдет оно 25 октября 2022 года в созвездии Скорпиона и откроет коридор затмений. Астролог Виктория Андреева говорит, что затмение неизбежно повлияет на эмоциональную составляющую и спутает планы людей. Даже те, кто отличаются уверенностью и спокойствием, будут отмечать повышенную возбудимость и даже агрессию. А на некоторые знаки зодиака солнечное затмение 25 числа и вовсе окажет мощное сокрушительное воздействие.

Как повлияет солнечное затмение 25 октября 2022 года на знаки зодиака

Овен (21 марта — 19 апреля)

Представителям этого знака стоит быть настороже, потому что затмение Солнца принесет им не самые приятные моменты жизни. Потрясения не в последнюю очередь связаны с воздействием знака Скорпион, в котором будет находиться звезда во время затмения. Скорпион — известный противник Овна.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Спокойнее переживут опасную дату представители земного знака Телец. Им практически и не понадобится выходить из зоны комфорта, несмотря на турбулентность периода. Разве что легкое недомогание затронет тех граждан, родившихся под этим созвездием, которые находятся в ослабленном состоянии.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецы рискуют очень многим на крутых виражах, потому им нужно практиковать неспешный шаг и темп жизни. С теми людьми, с которыми у вас есть недопонимание, стоит провести доверительный разговор и желательно до 25 октября.

Рак (22 июня — 22 июля)

Вашу жизнь могут взволновать призраки прошлого. Не поддавайтесь навязчивым мыслям о былых неудачах — они больше не имеют над вами власти. Если же избавиться от переживаний не удается собственными силами, астролог советует обратиться к грамотному специалисту.

Лев (23 июля — 22 августа)

Все огненные знаки находятся в оппозиции к водному знаку Скорпиону, в котором пройдет солнечное затмение 25 октября. У Львов могут обостриться отношения с супругами или детьми-подростками. Соблюдайте правило уважения к личным границам и не допускайте давления на родных.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девам бояться затмения не стоит, они гармонично впишутся в энергетические потоки периода и сумеют извлечь выгоду для себя. Деловая сфера даже может укрепиться благодаря твердой позиции знака и умению брать ответственность на себя.

Весы (23 сентября — 22 октября)

День эмоционального обнажения, когда все тайное станет явным. Весы не смогут спрятать от других людей свои слабые точки и будут вынуждены терпеть моральное неудобство. Это говорит лишь о том, что пора решать свои проблемы сейчас и перестать их откладывать на потом.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Подготовка к солнечному затмению проходит достаточно сложно. Скорпионы могли заметить, как их жизнь стала похожа на полосу препятствий, однако заветный день — затмение в их знаке — станет моментом выхода напряжения. Пружины разожмутся, позволив вам настроиться на нужный лад и схватить удачу за хвост.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Слушая интуицию, в этот день можно найти ответы на давно волнующие вопросы, например, как увеличить доход, не увеличивая интенсивность и продолжительность трудового дня. Это вполне возможно, но вам нужно быть максимально настроенным на Вселенную и свой внутренний мир.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Энергия затмения повлияет на Козерогов удивительным образом: они почувствуют прилив сил, и останется лишь решить, куда их приложить. Как ни странно, энтузиазм никак не будет связан с работой, напротив, скорее, вам захочется активного отдыха.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеи, как одни из самых необычных представителей зодиакального круга, тоже будут рады затмению. Концентрация смелых идей зажжет созидательную искру, но помните, что распыляться на много дел и задач неразумно. Кроме того, вы можете использовать период для практик оздоровления.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы вновь могут уйти от понимания мира как совокупности физического и духовного. Отрицание материального может привести к недопониманию со стороны близких людей. Органическая мечтательность тут не сыграет вам на руку. Постарайтесь прислушиваться к людям, которые вас любят.