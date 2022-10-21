. День 21 октября в истории

Два года назад (2020) в Мурманске в ходе торжественной церемонии принят в эксплуатацию атомный ледокол «Арктика».

Корабль был заложен 5 ноября 2013 года на Балтийском заводе. Он стал первым новым российским атомным ледоколом за 13 лет. В его строительстве были применены принципиально новые технологии, которые раньше не использовались в атомном флоте. К примеру, благодаря двойной осадки судна с регулируемой глубиной погружения, оно может совершать плавание, как в Северном Ледовитом океане, так и в устьях полярных рек, а новый атомный реактор позволяет больше 6 месяцев не заходить в порт на перезарядку.

В июне 2016 года ледокол был спущен на воду. 21 октября 2020 года «Арктика» была введена в эксплуатацию, а с декабря используется в акватории Северного морского пути.

11 лет назад (2011) на космодроме Куру (Французская Гвиана) в рамках международного проекта состоялся пер­вый запуск российской ракеты-носителя «Союз-СТ».

Российско-европейский проект «Союз» в Гвианском космическом центре начался в 2003 году, когда было принято решение о пусках российских ракет-носителей с европейского космодрома во Французской Гвиане. Строительство стартового комплекса для «Союз-СТ» началось в 2005 году, и в мае 2011 года состоялась официальная церемония передачи его Европейскому космическому агентству и компании Arianespace (эксплуатанту космодрома).

21 октября 2011 года состоялся первый пуск ракеты-носителя «Союз-СТ».

С ее помощью на орбиту успешно выведены два спутника ев­ропейской навигационной системы Galileo. Это стало пер­вым случаем в истории, когда российская ракета стартовала с площадки за пределами бывшего Советского Союза.

25 лет назад (1997) была учреждена Литературная премия Александра Солженицына.

Она присуждается писателям, чье творчество «обладает высокими художественными достоинствами, вносит значительный вклад в сохранение и бережное развитие традиций отечественной литературы». Первым её лауреатом стал Владимир Топоров.

28 лет назад (1994) была создана телевизионная премия ТЭФИ.

Её учредителем стал Российский фонд развития телевидения (с 2001 года — АРТ). Первая церемония вручения премии состоялась 5 мая 1995 года. Награды — бронзовые статуэтки «Орфей» работы скульптора Эрнста Неизвестного — получили, в частности, Елена Масюк и Николай Сванидзе. Специальный приз «За особый вклад в развитие телевидения» был посмертно присужден Владиславу Листьеву.

79 лет назад (1943) в ходе Великой Отечественной войны нацисты уничтожили Минского гетто.

После оккупации Минска, в июне 1941 года, немецко-фашистское командование приняло решение о создании в городе еврейского гетто. По сути, в Минске было созданы три лагеря: «большое» гетто, охватывающее 39 улиц и переулков в районе Юбилейной площади, «малое» — в районе завода им. Молотова (ныне завода им. Ленина) и «зондергетто», куда были помещены евреи, депортированные фашистами из стран Европы.

Минское гетто было одним из крупнейших в Европе, а на оккупированной территории СССР занимало второе место по количеству узников после Львовского, которое насчитывало 136 тысяч человек.

За забором из колючей проволоки на территории площадью около 1 квадратного километра находились сначала 80 тысяч, а позднее более 100 тысяч узников. Под страхом смерти они были обязаны носить специальные знаки — тканевые жёлтые «латы» и нашивки белого цвета с номерами домов. Минское гетто пережило несколько массовых расстрелов. Так, за ноябрь 1941 года были убиты порядка 30 тысяч евреев. Массовые расстрелы и погромы были и в 1942 и в 1943 годах. К началу 1943 года в живых остались лишь 6 тысяч человек.

21 октября 1943 года все жители Минского гетто были убиты. Выжили только 13 человек, которые прятались в подвале дома на улице Сухой, и вышли на свободу только после освобождения Минска советскими войсками в июле 1944 года.

99 лет назад (1923) совершил первый полёт одноместный опытный спортивный самолет АНТ-1.

В воздух его поднял инженер-пилот Евгений Погосский.

АНТ-1 — первая разработка конструкторского бюро «Туполев». Он был сделан с использованием нового советского сплава — кольчугалюминия. После нескольких испытательных полётов двигатель самолёта вышел из строя, и он долгие годы хранился в сборочном цехе. В 1937 году единственный экземпляр АНТ-1 был уничтожен.

123 года назад (1899) во Владивостоке был открыт Восточный институт (ныне Дальневосточный федеральный университет).

Основными изучаемыми предметами в институте были восточные языки (китайский, японский, маньчжурский, корейский и монгольский), а также география, счетоводство и товароведение, история и политическая организация восточных государств, а также юриспруденция.

В 1920 году Восточный институт был объединен с несколькими частными учебными заведениями в Государственный дальневосточный университет.

В последующие годы ВУЗ неоднократно реорганизовывался. В 2010-2011 годах в результате объединения ведущих вузов Дальнего Востока — Дальневосточного государственного университета, Дальневосточного государственного технического университета, Тихоокеанского государственного экономического университета и Уссурийского государственного педагогического института — был создан Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ).

Сегодня в ДВФУ представлено девять научных школ: инженерная; юридическая; биомедицины; гуманитарных наук; естественных наук; школа искусства, культуры и спорта; педагогики; экономики и менеджмента; региональных и международных исследований. Здесь проходят обучение свыше 20 тысяч студентов и около 500 аспирантов.

190 лет назад (1832) русский электротехник Павел Шил­линг представил публике первый электромагнитный теле­граф.

Для демонстрации «дально-извещающей машины» учёный нанял весь этаж в доме на Марсовом поле, поскольку его 5-комнатная квартира был мала для этого. Передатчик располагался в одном конце здания, где собрались приглашенные, а на расстоянии более 100 метров в кабинете Шиллинга был установлен приёмник.

Прибор имел стрелочную индикацию передаваемых по электрическим проводам сигналов, которые оператор приёмного телеграфного аппарата расшифровывал и переводил в буквы, согласно разработанной учёным специальной телеграфной азбуки.

Устройство, изобретенное Шиллингом, стало первым в мире пригодным к практическому использованию электромагнитным телеграфом.

966 лет назад (1056) началось создание «Остромирова Евангелия».

Евангелие переписывалось по заказу именитого новгородского посадника Остромира диаконом Григорием. Свой труд он закончил 12 мая 1057 года.

Книга, состоящая из почти 300 листов, написана на высококачественном пергаменте уставом (тип письма греческих литургических книг), с оформлением, выполненным красками с применением золота. Рукопись украшена тремя иллюстрациями в византийском стиле с изображениями евангелистов Иоанна, Луки и Марка.

Остромирово Евангелие - древнейшая из дошедших до нас русских рукописных книг - хранится в Санкт-Петербурге в Российской национальной библиотеке.

217 лет назад (1805) произошло Трафальгарское сражение.

Это крупнейшее морское сражение периода Наполеоновских войн. У мыса Трафальгар на атлантическом побережье Испании недалеко от порта Кадис английская эскадра вице-адмирала Горацио Нельсона из 27 линкоров и 4 фрегатов разбила франко-испанский флот под флагом французского адмирала Пьера-Шарля Вильнева из 33 линкоров и 7 фрегатов.

В ходе битвы Горацио Нельсон был смертельно ранен: мушкетная пуля раздробила ему позвоночник. Погибли более 400 английских моряков, еще около 1200 были ранены. Потери французов и испанцев составили почти 4,5 тысячи погибших и свыше 2 тысяч раненых.