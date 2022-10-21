. Депутат Госдумы Алексей Чепа предложил призывать в армию женщин

Вадим Карасев

Депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия" Алексей Чепа предложил призывать женщин в армию по примеру Израиля. Так он прокомментировал предложение сенатора Совфеда Владимира Джабарова об увеличении срока службы в армии. Также Чепа заявил, что одного года срочной службы недостаточно, и предложил увеличить срок до двух лет.

Позже он объяснил свои слова изданию URA.ru и отметил, что служба в армии для женщин должна быть только на добровольной основе. "Девушкам, которые идут служить, — еще больший почет и уважение, — заявил он. — Многие обязанности они будут выполнять гораздо лучше мужчин".





Алексей Чепа

Слова Чепы обсуждают в соцсетях. "А можно на законодательном уровне запретить этим людям публично нести бред, чтобы не обострять и без того обостренную ситуацию?" — пишет телеграм-канал "Антиглянец".

В канале отметили, что у самого Чепы, который является "владельцем недвижимости по всему миру", есть две дочери, одна из которых "очень гламурная" и ходит на "12-сантиметровых лабутенах". "Мы б глянули на Чепу в берцах", — добавили в канале, отметив, что девушка "надежно пристроена" в Великобритании.

На слова депутата уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что призывать женщин в армию в Кремле не планируют, и таких обсуждений не ведется.

Ксения Смирнова