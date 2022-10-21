. Девушка оставила отзыв о собеседовании и отомстила отказавшей ей сотруднице
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Девушка оставила отзыв о собеседовании и отомстила отказавшей ей сотруднице

Девушка оставила отзыв о собеседовании и отомстила отказавшей ей сотрудницеДевушка оставила отзыв о собеседовании, что привело к увольнению отказавшей ей сотрудницы

Пользовательница Reddit с ником Kat5034 поделилась историей о том, как оставила отзыв о собеседовании и с его помощью отомстила отказавшей ей в работе сотруднице. Девушка написала отрицательный отзыв об интервьюере, так как сочла, что ее кандидатуру отклонили незаслуженно. В итоге это привело к тому, что сотрудницу, проводившую собеседование, уволили.

По словам девушки, она нашла вакансию своей мечты и отправила резюме. При этом соискательница подчеркнула, что соответствовала всем критериям, одним из которых было владение ее родным языком — русским. На собеседовании ей нужно было продемонстрировать знание языка в разговоре с сотрудницей компании

«Однако я с трудом понимала ее из-за сильного акцента, а также из-за того, что она использовала неправильные формы слов, не могла построить предложение. Ее произношение было совершенно неправильным. Короче говоря, это звучало так, как будто она наугад вводила слова в Google переводчик и пыталась повторить их», — поделилась автор поста.

Пользовательница отметила, что правильно ответила на все ее вопросы, но при этом обратила внимание, что сотрудница не делала никаких пометок. Девушка решила не придавать этому значения и дождаться решения. Примерно через три месяца она получила отказ, в котором говорилось, что, со слов интервьюера, ее знание языка было недостаточным.

«Конечно, я была сбита с толку, так как женщина, которая проводила собеседование, сама едва говорила на русском. Поэтому я решила оставить отзыв на одном из сайтов для обмена информацией о собеседованиях. Мой отзыв оказался популярным. На прошлой неделе мне позвонил кто-то из высшего руководства. Они выслушали мои претензии и начали расследование», — рассказала она.

В результате сотрудница, которая отказала девушке в работе, была уволена из компании. Автор поста добавила, что после этого женщина и ее друзья нашли ее в соцсетях и начали писать ей грубые сообщения. Они обвиняли героиню истории в том, что из-за нее женщина лишилась единственного источника дохода.

Однако комментаторы встали на сторону девушки и сочли, что она поступила правильно. «Она обманывала компанию, в которой работала, притворяясь, что говорит на языке, которым почти не владеет. Представь, скольким другим людям она отказала в приеме на работу», — отметил один юзер. «Вероятно, она думала, что ей будет выгодно нанимать людей, которые плохо говорят на этом языке, потому что так они не смогут ее раскусить», — предположил другой комментатор.

Ранее пользовательница TikTok опубликовала видео, в котором поделилась возмущением от собеседования в садовом центре. По словам женщины, раньше она работала флористом, однако во время встречи ей задавали вопросы не о работе, а о политических взглядах.

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По материалам: lenta.ru

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