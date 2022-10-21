. Для перевода выплат семьям мобилизованных предложили заводить дополнительные карты

Стоит дать возможность мобилизованным заводить дополнительные банковские карты на имя родственника для перевода выплат членам семьи. С такой инициативой выступил зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Олег Леонов («Новые люди»), передает РИА «Новости».

Парламентарий напомнил о поручении президента установить минимальный уровень выплат для мобилизованного военнослужащего не менее 195 тысяч рублей, однако такие граждане технически не могут переводить полученные средства родственникам.

«Полагаю, что выходом из создавшейся негативной ситуации могло бы стать обеспечение мобилизованных граждан возможностью подачи заявления на выпуск дополнительной карты, привязанной к счету военнослужащего, на имя его конкретного родственника», — отметил Леонов.

К примеру, можно предоставить возможность заполнить соответствующий документ в финансовом отделении воинской части или же решать этот вопрос при написании заявления на выпуск зарплатной карты, считает депутат. По его мнению, это может стать альтернативой исключению мобилизованных из состава семьи, чтобы ее признали малоимущей для назначения дополнительной соцпомощи.

Леонов также предложил создать межведомственную рабочую группу, которая будет выявлять проблемы в соцподдержке мобилизованных и находить оптимальные варианты их решения.

Как сообщала «Парламентская газета» накануне, вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков («Новые люди») обратился в Минфин с предложением предоставлять налоговую льготу бизнесу, который сохраняет зарплату мобилизованным.