. Дорога ярости: немного сумасшедший водитель автобуса из Китая
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Дорога ярости: немного сумасшедший водитель автобуса из Китая

Многие жалуются на водителей автобусов. То он музыку слишком громко включил, то сдачу не торопится передавать, то остановку проедет, то слишком медленно едет, и так далее. Но вряд ли этого водителя из Китая можно обвинить в медлительности. Он несется по узкой и извилистой дороге на безумной скорости, будто за ними гонится сам дьявол. Такую поездочку пассажиры запомнят надолго. Но стоит признать, "баранку" он крутит впечатляюще.
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По материалам: триникси

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