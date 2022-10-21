. Дорога ярости: немного сумасшедший водитель автобуса из Китая

Вадим Карасев

Многие жалуются на водителей автобусов. То он музыку слишком громко включил, то сдачу не торопится передавать, то остановку проедет, то слишком медленно едет, и так далее. Но вряд ли этого водителя из Китая можно обвинить в медлительности. Он несется по узкой и извилистой дороге на безумной скорости, будто за ними гонится сам дьявол. Такую поездочку пассажиры запомнят надолго. Но стоит признать, "баранку" он крутит впечатляюще.